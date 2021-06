Nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm

Khu du lịch biển thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) hình thành từ năm 1997. Hàng năm khu du lịch đón hàng vạn lượt khách trong và ngoài tỉnh về tắm biển, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tại đây có thời điểm diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Địa bàn hoạt động của nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Khu du lịch biển Quất Lâm có diện tích 0,151km2 với 113 ki-ốt, 8 khách sạn, 27 nhà nghỉ, 2 cơ sở massage, 5 cơ sở kinh doanh karaoke, 14 nhà hàng ăn uống, 1 cơ sở cầm đồ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, massage… có số lao động từ 3-15 người, chủ yếu là nữ. Trong môi trường làm việc nhạy cảm, nhiều lao động nữ là đối tượng có nguy cơ cao bị lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó các đối tượng hình sự, ma túy ở nơi khác cũng lợi dụng địa bàn du lịch biển hoạt động làm phức tạp thêm tình hình. Điều đáng quan tâm ở Quất Lâm chính là tệ nạn mại dâm. Với các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, chủ một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhất là các ki-ốt dọc bãi biển lợi dụng khu du lịch tập trung đông người tiến hành hoạt động chứa chấp, môi giới, mua bán, dẫn dắt mại dâm. Hoạt động mại dâm còn diễn ra dưới nhiều hình thức trá hình như massage, karaoke, tẩm quất, xông hơi tại các nhà hàng, khách sạn…

Số đối tượng gái mại dâm bị bắt giữ, xử lý trong thời gian qua đa số là người ngoại tỉnh; ở các vùng nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, không nghề nghiệp, học vấn thấp; sau khi vi phạm bị xử lý lại tiếp tục thực hiện hành vi bán dâm, gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Bên cạnh việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân thì tệ nạn mại dâm còn là một trong những nguyên nhân dẫn tới các loại tội phạm khác như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm đánh bạc, hiếp dâm…

Số liệu thống kê từ năm 2016 đến tháng 5-2021, trên địa bàn thị trấn Quất Lâm xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra làm rõ 23 vụ, bắt khởi tố 24 bị can; phát hiện khởi tố 42 vụ, 43 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý đã xảy ra 1 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, 1 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Lực lượng Công an đã phát hiện khởi tố 30 vụ, 38 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; 4 vụ, 23 đối tượng đánh bạc, xử lý hành chính 14 vụ, 55 đối tượng đánh bạc, 64 đối tượng về hành vi mua, bán dâm.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội

Trước thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tại thị trấn Quất Lâm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu trong xã hội được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Công an tỉnh Nam Định đã triển khai kế hoạch “Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển thị trấn Quất Lâm”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như các chủ kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị trấn Quất Lâm với nhiều hình thức đa dạng như: treo pano, khẩu hiệu, tổ chức in, phát tờ rơi, ký cam kết các biện pháp phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội tại các khu dân cư, hộ gia đình và 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, massage, người làm nghề xe ôm, lái xe taxi, lao động thời vụ…

Khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh và hộ gia đình lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các khu vực công cộng, địa bàn dân cư phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm, tiến hành rà soát, thanh, kiểm tra các hoạt động dịch vụ trên địa bàn thị trấn có liên quan đến hoạt động mại dâm. Tập trung xử lý các nhóm đối tượng côn đồ, hoạt động “tín dụng đen” bảo kê, đòi nợ thuê, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp hoạt động lưu động; đối tượng có tiền án, tiền sự, nghi vấn hoạt động cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tổ chức đánh bạc, đối tượng bảo kê, dẫn dắt nhân viên nữ tại các quán karaoke; các đối tượng là gái mại dâm chuyên nghiệp qua mạng internet, facebook, zalo, các đường dây gái gọi núp bóng dưới hình thức nhân viên phục vụ tại quán karaoke, các đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và có biểu hiện hoạt động phạm tội. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện dự án xây dựng mô hình “Đảm bảo quyền của người lao động nữ làm công trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, trên địa bàn có tệ nạn mại dâm” tại thị trấn Quất Lâm; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho lao động nữ làm công trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn. Phát huy vai trò của lực lượng Công an thị trấn, dân phòng, dân quân tự vệ, tổ tự quản ở điểm du lịch, câu lạc bộ phụ nữ tuyên truyền pháp luật…

trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, quản lý theo dõi, giám sát đối tượng tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú, chủ động nắm chắc di biến động của các loại đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, quản lý chặt chẽ số nhân viên lao động tại các cơ sở kinh doanh, ki-ốt, nhà nghỉ, khách sạn để chủ động phòng ngừa hoạt động mại dâm, tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các biện pháp quản lý, giáo dục. Duy trì mối quan hệ giữa Đồn Biên phòng Quất Lâm và Công an huyện Giao Thủy, Công an thị trấn Quất Lâm trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn Quất Lâm.