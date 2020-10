Nín thở trước vòng đấu ‘chốt hạ’ V.League 2020

Vào ngày 1/10, các trận đấu của vòng 13 Giải Bóng đá vô địch quốc gia – LS 2020 (V.League 2020) sẽ đồng loạt diễn ra trên các sân vận động: Lạch Tray (Hải Phòng), Bình Dương, Hà Tĩnh, Hàng Đẫy (Hà Nội), Pleiku (Gia Lai), Thiên Trường (Nam Định), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại vòng 13 này, tâm điểm được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ hướng tới là cuộc chạm trán giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Quảng Nam trên sân nhà Hà Tĩnh; trận đấu Hải Phòng tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Lạch Tray. Bởi, vòng 13 đã là vòng cuối cùng của giai đoạn 1 (lượt đi), theo thể thức thi đấu mới tại V.League 2020, sau vòng đấu này sẽ phân định nhóm 8 đội đứng trên vào thi đấu tranh chức vô địch và 6 đội đứng cuối bảng xếp hạng sẽ thi đấu giành suất trụ hạng ở giai đoạn 2 của giải đấu.

Những đội tốp giữa như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (xếp thứ 9 với 15 điểm), Sông Lam Nghệ An (đứng thứ 10 khi giành được 15 điểm)… đang “ngấp nghé” giữa việc vươn lên tốp 8 đội mạnh hoặc rơi vào 6 đội thi đấu trụ hạng thì trận đấu cuối cùng của giai đoạn 1 này hết sức quan trọng. Khoảng cách giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An chỉ cách những đội tốp trên như Becamex Bình Dương (xếp thứ 6 với 17 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (đứng thứ 7 khi cũng giành được 17 điểm) chỉ từ 1 – 2 điểm. Thế nên, chỉ cần 1 trận thắng, cộng với việc những đội tốp trên thi đấu không tốt, các đội tốp giữa sẽ dễ có cơ hội lật ngược tình thế.

Ở trận đấu đầu tiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Quảng Nam trên sân nhà Hà Tĩnh, xét về tổng thể, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn khi chỉ phải đối đầu với Quảng Nam – đội bóng hiện đứng cuối bảng. Việc được chơi trên sân nhà cũng là lợi thế to lớn cho đoàn quân của Huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Bên cạnh đó, trận thắng 2-1 trước Thanh Hóa ở vòng 12 cũng phần nào giúp các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm tự tin và hưng phấn thi đấu.

Còn với Quảng Nam, cơ hội để thi đấu tranh chức vô địch dường như không còn, đội bóng xứ Quảng với phong độ thi đấu không tốt, sau nhiều trận đấu không giành được chiến thắng nên đang ở thứ hạng mãi “không ngoi lên nổi”. Tuy nhiên, cũng rất có thể, đội bóng của thầy trò Huấn luyện viên Đào Quang Hùng cũng không chịu buông xuôi mà quyết tâm thi đấu đến cùng, cố gắng giành chiến thắng hoặc giành kết quả hòa để kéo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng xuống nhóm các đội giành suất trụ hạng. Việc Quảng Nam cầm hòa 2-2 với Hà Nội tại vòng 12 cũng là bất ngờ lớn. Hà Nội được đánh giá cao hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất nhiều. Nếu như Quảng Nam có phong độ thi đấu ổn định và chiến thuật tốt, khả năng giành 3 điểm trước trận làm khách trên sân Hà Tĩnh là có thể.

Ở trận đấu thứ 2, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn Hải Phòng. Tuy nhiên, việc làm khách trên sân Lạch Chay với dàn cổ động viên đông đảo của xứ cảng cũng là sức ép lớn đối với Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, Hải Phòng vẫn luôn mong chờ chiến thắng trên sân nhà, đó cũng là quyết tâm thi đấu của đội bóng thành phố “hoa phượng đỏ”.

Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, khoảng cách chỉ là 1 – 2 điểm so với 4 đội xếp liền bên trên và chỉ hơn Thanh Hóa đúng 1 điểm. Nếu như muốn bứt lên thi đấu ở sân chơi tranh chức vô địch, đội bóng xứ Nghệ phải đạt được 2 yếu tố cùng lúc. Đó là vừa giành chiến thắng trước Hải Phòng, kiếm thêm 3 điểm quý giá, vừa phải “nghe ngóng” tỷ số của những trận đấu cùng giờ. Nếu như có được chiến thắng trước Hải Phòng, những đội xếp liền trên có kết quả thi đấu không tốt, thậm chí là “sẩy chân”, mục tiêu lên vị trí 8 đội mạnh của Sông Lam Nghệ An mới trở thành hiện thực…

Vòng 13 V.League 2020 cũng là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 (lượt đi), 7 trận đấu ngày 1/10 sẽ phân định những đội bóng nào thuộc nhóm 8 đội mạnh tốp trên thi đấu tranh ngôi vô địch và 6 đội cuối bảng xếp hạng thi đấu giành suất trụ hạng. Những đội bóng tốp trên và tốp dưới gần như sẽ không có biến động nhiều. Tuy nhiên, những đội đang ở vị trí giữa ranh giới tốp 8 đều có điểm số bám đuổi sát nút nhau. Ngoài việc cố gắng dốc toàn lực thi đấu, áp dụng kỹ năng, chiến thuật tốt để giành chiến thắng, các đội cũng rất cần có sự may mắn.