Nhữпɡ ca sĩ, пɡhệ sĩ nổi tiếпɡ là niềm tự hào của quê hươпɡ Nam Định

Vùng đất Nam Định là quê hương của một loạt sao ghi nhiều dấu ấn trong showbiz Việt những năm gần đây.

Cố ca sĩ – nhạc sĩ Trần Lập

Ca sĩ – nhạc sỹ Trần Lập tên đầy đủ là Trần Quyết Lập, sinh ngày 12/12/1974, tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Là con út trong một gia đình nghèo đông anh em, từ nhỏ anh đã có những biểu hiện về khả năng âm nhạc của mình.

Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của khoa Sân khấu, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến năm 1997. Anh cũng theo học và tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2001.

Ca sĩ Mỹ Linh

Ca sĩ Mỹ Linh là một trong bốn Diva hàng đầu của làng nhạc Việt cùng với Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà. Mỹ Linh được công chúng yêu nhạc biết đến là một ca sĩ gạo cội người Hà Nội với nhiều ca khúc thuộc thể loại Pop, R&B ngọt ngào và tinh tế như: Trái tim không ngủ yên, Khúc giao mùa, Lời của gió, Trên đỉnh phù vân… Tuy nhiên, không nhiều người biết cô là một người con của tỉnh Nam Định. Cô sinh ra tại vùng đất học nhưng lại lớn lên và gắn bó tại Hà Nội. Những kỷ niệm về tuổi thơ, về quê gốc của mình luôn được Mỹ Linh trân trọng.

Trong vòng giấu mặt The Voice 2013, để giành thí sinh Vũ Thảo My về đội mình, Mỹ Linh không ngần ngại khoe “chị quê Nam Định, chị rất yêu quê hương nên lấy chồng cũng phải tìm về quê mà lấy”.

Quán quân Vietnam Idol 2013 Nhật Thủy

Thủy sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định. cô sống với ông bà từ nhỏ, bố mẹ đi làm ăn xa để tìm cơ hội cải thiện cuộc sống khó khăn. Nam Định là nơi gắn bó tuổi thơ và nuôi dưỡng tâm hồn của Nhật Thủy. Trong chương trình Vietnam Idol, chính con người nơi đây là nguồn động lực, cổ vũ mạnh mẽ để cho cô có thể vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt của cuộc thi và vươn tới trở thành một ngôi sao.

Thảo My The Voice 2013

Quán quân Vũ Thảo My là gương mặt ấn tượng nhất The Voice 2013, giọng hát của cô được Đàm Vĩnh Hưng ví như “một viên kim cương to nhất, sạch nhất và đẹp nhất mà anh từng thấy”. Thảo My cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình The Voice, cô sinh năm 1997 tại TP Nam Định, là học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Mảnh đất này để lại cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ về người thân, bạn bè cũng là động lực giúp cho cô có thể đăng quang ngôi vị cao nhất The Voice.

Hoa Hậu Kỳ Duyên

Cô là học sinh lớp chuyên Pháp trong thời gian học tại Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Ninh và sau đó là tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tại thành phố Nam Định.

GS Cù Trọng Xoay – Đinh Tiến Dũng





Đinh Tiến Dũng được biết đến với biệt danh GS Cù Trọng Xoay – một nhân vật truyền hình trong chuyên mục Hỏi xoáy đáp xoay của Thư giãn cuối tuần.

Tiến Dũng sinh ngày 5/10/1981 tại Nam Định. Anh đã tốt nghiệp khóa 44, Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Hiện tại, anh đang là Trưởng ban văn hóa của Tập đoàn FPT. Tiến Dũng là một nghệ sĩ đa tài, đã từng viết kịch cho nhiều chương trình và có khả năng ca hát, đánh đàn, chế nhạc.

Đinh Tiến Dũng từng tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo với ca sĩ Phương Linh và lọt vào top 4 của cuộc thi. Với cách ứng xử dí dỏm, trả lời thông minh, anh nhận được nhiều sự yêu mến từ phía khán giả.

Ca sỹ Tấn Minh

Ca sỹ Tấn Minh quê gốc Nam Định, năm 16 tuổi, anh chuyển lên Hà Nội học ở Nhạc viện từ trung cấp rồi sau đó lên đại học

Hai chị em Lưu Thiên Hương – Lưu Hương Giang

Ở Nam Đinh, hai chị em Lưu Thiên Hương (sinh năm 1980)- Lưu Hương Giang (sinh năm 1983) nổi tiếng từ khi học cấp 3 bởi giọng hát cực hay của mình. Hai cô đã từng học tại trường THPT Trần Hưng Đạo.

Ca sỹ- nhạc sỹ Hoàng Bách

Ca sỹ- nhạc sỹ Hoàng Bách sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc tại Nam Định. Anh được gia đình cho học guitar, trống và organ ngay từ khi còn nhỏ.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương

Siêu mẫu Vũ Thu Phương sinh năm 1985 tại Nam Định. Năm 1997, Vũ Thu Phương và gia đình chuyển vào sinh sống tại TP HCM. Trước đây, anh trai của Vũ Thu Phương đã từng học cùng lớp với ca sỹ- nhạc sỹ Lưu Thiên Hương.

Siêu mẫu Vũ Hoàng Điệp

Vũ Hoàng Điệp sinh năm 1985 quê gốc ở Nam Định nhưng sinh sống ở Đồng Nai, cô đã trải qua một tuổi thơ nghèo khó khi cả gia đình thuở mới chuyển vào Nam chỉ trông chờ vào gánh bún khô của mẹ. Thế nhưng, may mắn đã đến với cô khi đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2007, Người đẹp được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2008. Đặc biệt, cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô sau này.

Diễn viên Diệu Hương

Diệu Hương tên đầy đủ là Đặng Thị Diệu Hương, sinh năm 1985 tại Nam Định. Cô từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên (năm 2003) do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đỗ Thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, ngành diễn viên sân khấu điện ảnh (năm 2004), sau đó học tiếp văn bằng Thạc sĩ nghệ thuật học.

Vũ Khắc Tiệp

Nhắc tới Vũ Khắc Tiệp, người ta nghĩ ngay đến một ông trùm quyền lực trong giới chân dài và những đêm hội xa hoa, lộng lẫy. Thế nhưng, ít ai biết phía sau anh là một gia đình bình dị, có phần khiêm nhường như mọi gia đình ở vùng quê Nam Định.

Ca sĩ Bằng Cường

Bằng Cường (sinh năm 1981) tên thật là Đỗ Hùng Cường. Anh sinh ra tại Nam Định trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến. Anh là cháu của Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Chính vì thế Bằng Cường sớm có đam mê ca hát từ rất nhỏ. Do gia đình vốn không khá giả, lại đúng thời điểm mẹ và anh trai mất, Cường quyết định trở lại ca hát.