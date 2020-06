Nhóm “nam thanh nữ tú” bay lắc với ma túy và tiếng nhạc chát chúa

Công an phát hiện nhóm nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong quán Karaoke, test nhanh 7 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/6, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) kiểm tra một phòng VIP quán karaoke đóng trên địa bàn phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Tại đây, công an phát hiện 7 thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc chát chúa. Tang vật thu giữ 1,8g ketamin, 2 viên hồng phiến, 1 ống hút và 1 đĩa sứ để đựng ma túy.

Test nhanh 7 đối tượng đều dương tính với ma túy.



Tại CQĐT, 7 đối tượng khai nhận là: Trần Bá P. (SN 1995, trú tại huyện Nghi Lộc), Mông T. M. (SN 1999, trú tại huyện Kỳ Sơn), Nguyễn Thị T. (SN 2001, trú tại huyện Yên Thành), Lê Xuân T. (SN 1992, trú tại thị xã Cửa Lò), Nguyễn Hồng T. (SN 1993, trú tại thị xã Cửa Lò), Đậu Văn T. (SN 1995, trú tại thị xã Cửa Lò) và Đoàn Đức T. (SN 1999, trú tại tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện, công an thị xã Cửa Lò đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.