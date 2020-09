Nhờ mạng xã hội tìm cha mẹ, “thần may mắn” đã mỉm cười với cô bé bị bắt cóc từ năm 13 tuổi

Khi chỉ mới 13 tuổi, Kha Thị Kim D. bị 1 kẻ lừa bán sang Trung Quốc. Tuổi còn nhỏ, không biết tiếng, không có tiền, cô lưu lạc ở xứ người gần 10 năm. Hành trình tìm đường trở về cố hương của D. như một điều kỳ diệu.

Nước mắt ngày trùng phùng

Trở về gia đình đã được 3 ngày, thế nhưng Kha Thị Kim D. (SN 1998), trú bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn cảm như đây là giấc mơ không có thực. Ngày ngày, cô chỉ đi xung quanh nhà như tìm lại những ký ức đã lãng quên. Xa nhà từ khi còn nhỏ nên cô không còn nhớ được nhiều thứ. Nhưng may mắn là cảnh vật vẫn không hề thay đổi, bố mẹ vẫn ở đó nên cảm giác ấm áp bao phủ tâm trí cô.

Ông Kha Văn Chói (bố D.) cho biết: “Lúc cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tà Cạ, đồn Biên phòng Quốc tế cửa khẩu Nậm Cắn đưa con gái tôi trở về, vợ chồng vỡ òa bật khóc vì sung sướng. Chúng tôi không tin vào mắt mình nữa. Sao bao nhiêu năm, tôi không ngờ, con gái tôi lại lớn khôn như vậy rồi. Cảm ơn tất cả mọi người, tôi không biết nói gì thêm”.

Theo ông Chói, cũng như các gia đình khác ở bản Sơn Thành, cuộc sống vợ chồng ông chủ yếu làm nương rẫy nên vô cùng vất vả. Vợ chồng làm việc quần quật cả ngày với hi vọng các con được no bụng, vì vậy không thể ở nhà thường xuyên. Một ngày nọ vào năm 2011, khi vợ chồng ông trở về thì không thấy cô con gái nhỏ Kha Thị Kim D. đâu nữa. Hoảng hốt, biết chuyện không hay đã xảy ra, cả hai lập tức gọi bà con hàng xóm, người thân họ hàng đi tìm kiếm. Ông bà còn báo cả cơ quan công an, UBND xã Tà Cạ nhờ giúp đỡ nhưng không thể tìm được tung tích của con gái.

“Chúng tôi tìm dưới suối, trong hốc cây, lục cả bản nhưng vẫn không thấy con gái đâu. Lúc này, có người nói chắc con bé bị bắt cóc rồi. Ai cũng nghĩ thế, tôi cũng đoán vậy, nên ra sức tìm kiếm khắp nơi. Thế rồi năm này trôi qua năm khác, tôi vẫn không thấy con bé đâu. Vợ tôi thì đau đớn nằm khóc mãi thôi”, ông Chói kể.

Cách đây vài tháng, ông Cụt Sĩ Ỏn (cậu của D.) cũng đang là công an viên bản Sơn Thành chạy đến nhà đưa cho vợ chồng ông Kha Văn Chói tấm ảnh của 1 cô gái, cùng với thông tin tìm bố mẹ đang ở xã Tà Cạ. Mặc dù không thể hình tượng ra con gái mình đã lớn khôn thế này, nhưng trước thông tin đăng tải, vợ chồng ông khẳng định đây là con mình.

Lúc trở về, Kha Thị Kim D. không còn là cô bé 13 tuổi năm nào, mà đã hóa thành thiếu nữ 22 tuổi vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời đã khiến cho cô gái ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ. Thậm chí từ khi về đây, cô cũng chỉ loanh quanh ở nhà với bố mẹ cho thỏa nỗi nhớ mong.

Theo D. kể, vào năm đó 1 người phụ nữ đã bắt em đi. Đi mãi, đi mãi, sau này lớn lên, D. mới biết mình bị đưa sang Trung Quốc. Thời điểm đó, người ta bán D. cho 1 người đàn ông bản địa lấy làm vợ. Nhưng thấy thân hình còi cọc, nhỏ bé của D., gia đình này từ chối không mua.

Không còn cách nào khác, những kẻ này bán D. cho 1 gia đình người Trung Quốc làm con nuôi với giá 60 vạn Nhân dân tệ (tương đương gần 200 triệu đồng). “Những chuyện này em không còn nhớ mà do bố mẹ nuôi kể lại. Gia đình bố mẹ nuôi làm nông nên cũng rất nghèo. Nhưng họ rất tốt, cho em ăn, nuôi em lớn”, D. nói.

Trong suốt thời gian dài, sau khi lớn lên, D. được tiếp cận với mạng xã hội. Lúc này, cô quyết định đăng tin với những nội dung mơ hồ như nhà mình ở xã Tà Cạ, huyện miền núi tỉnh Nghệ An, với mong muốn sẽ tìm được người thân. Với sức lan tỏa của mạng xã hội, cùng với một chút may mắn, cậu của D. đã đọc được những dòng thông tin này.

Ngày 12/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp Tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tìm thấy em Kha Thị Kim D. và đưa về Việt Nam. Trước khi trở về với gia đình, lực lượng chức năng tiến hành cách ly phòng chống dịch covid-19 cho nạn nhân tại tỉnh Cao Bằng theo quy định.

Ông Vừ Vả Chá, Bí thư xã Tà Cạ cho biết: “Việc chị Kha Thị Kim D. trở về là niềm vui không chỉ đối với gia đình mà còn với toàn thể người dân xã. Trên địa bàn cũng đang có nhiều trường hợp con mất tích hồi nhỏ, vì vậy đây là điều kỳ tích để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Về phía chính quyền, chúng tôi đang tích cực hoàn thiện giấy tờ, thủ tục đúng như quy định của pháp luật cho chị D. khi sinh sống ở trên địa bàn”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng lừa bán D. là Vi Thị Nguyệt (SN 1968), trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Đây là kẻ có nhiều năm sống ở Trung Quốc. Hiện nay đối tượng đã bỏ trốn. Nguyệt lừa bán D. sang Trung Quốc để làm vợ người đàn ông Trung Quốc. Tuy nhiên do D. còn nhỏ, sức khỏe yếu nên họ từ chối. Sau đó, Nguyệt đã bán D. cho 1 gia đình khác làm con nuôi.