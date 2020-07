Người Trung Quốc được ‘tiếp tay’ để vào Lào Cai

Bất chấp nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều đối tượng vì lợi ích cá nhân đã tổ chức, môi giới cho các nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới Lào Cai. Một số đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ.

Băng rừng, vượt sông vào Việt Nam

Công an TP Lào Cai vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 10 người Trung Quốc (9 nam, 1 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai cho biết, rạng sáng 27/7 lực lượng an ninh phát hiện nhóm người Trung Quốc vượt sông qua biên giới vào địa phận xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai) rồi di chuyển bằng taxi về TP Lào Cai. Từ đây họ lên hai ô tô Innova chờ sẵn rồi rời đi.

ột trong hai chiếc xe Innova do Dương Đình Quyền và Nguyễn Thanh Cường (cùng SN 1979, quê Khánh Hòa) điều khiển chở 5 người Trung Quốc đã bị bắt giữ. Khai thác nhanh, Quyền khai, nhận lời chở thuê nhóm người này từ Lào Cai vào TP Hồ Chí Minh. Để thuận lợi, Quyền thuê ba người khác thay nhau điều khiển hai ô tô chờ đón. Ngoài xe do Quyền lái, chiếc Innova còn lại mang BKS 60A-575.10 cũng chở 5 người nhập cảnh trái phép di chuyển trước vào cao tốc Lào Cai- Nội Bài.

Ngay sau đó, Công an TP Lào Cai đã thông báo Đội tuần tra cao tốc số 1 – Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) đề nghị phối hợp dừng xe Innova thứ hai này để tạm giữ các đối tượng. Ba giờ sau, lực lượng liên ngành đã phát hiện và dừng xe này tại km6 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau khi hoàn tất thủ tục, Công an TP Lào Cai đã đưa 10 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam quê Khánh Hòa về nơi cách ly phòng dịch COVID-19, đồng thời củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

Thủ đoạn tinh vi

Trung tá Đỗ Hoài Nam, Đội trưởng An ninh (Công an TP Lào Cai) cho biết, tại cơ quan công an các đối tượng người Trung Quốc bước đầu khai báo họ thuê người dẫn đi bộ nhiều giờ vượt rừng ở ven biên giới rồi thuê đò chở vượt sông qua biên giới Việt Nam. Từ biên giới, họ tiếp tục đi bộ vượt rừng để tới điểm có người đón. Họ sang Việt Nam với mục đích “đi làm thuê cho một ông chủ tại TP Hồ Chí Minh”.

Cũng theo trung tá Đỗ Hoài Nam, trước đó đơn vị phát hiện, bắt quả tang nhiều nhóm người Trung Quốc vượt biên, nhập cảnh trái phép có sự giúp sức của người Việt Nam. Các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Chúng kết nối với những người Việt làm việc, buôn bán ở Trung Quốc hoặc người biết ngoại ngữ để móc nối, đưa dẫn các đối tượng vượt biên trái phép.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng môi giới yêu cầu người ngoại quốc tắt tất cả các thiết bị có sóng sau đó đi bộ nhiều giờ trong rừng. Tới biên giới, họ sẽ được chuyển giao cho lái đò hoặc tự lội qua sông để sang Việt Nam. Ở biên giới thuộc địa phận Việt Nam, những đối tượng như Quyền, Cường là mắt xích đón đưa các đối tượng ngoại quốc về những nơi đã thỏa thuận. Mỗi giai đoạn di chuyển, các đối tượng tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép đều hoạt động độc lập và chỉ theo điều hành của đối tượng cầm đầu. Do đó, việc điều tra, truy bắt họ gặp nhiều khó khăn.

Thu lời ít, gây nguy hại nhiều

Đội trưởng An ninh, Công an TP Lào Cai cho biết, những người có nhu cầu vượt biên thường là lao động có tay nghề, tiểu thương hoặc đối tượng phạm tội tại nước bạn sang Việt Nam lẩn trốn và tiếp tục hoạt động trái pháp luật. Trong số đó, nhiều trường hợp có tay nghề sang Việt Nam để làm thuê cho những ông chủ người Trung Quốc, một số đối tượng tham gia tổ chức điều hành đường dây đánh bạc, sử dụng công nghệ thực hiện hành vi phạm tội… Do đó, họ thường bỏ tiền ra thuê môi giới dẫn đón vượt biên, nhập cảnh trái phép.

Còn các đối tượng người Việt Nam tổ chức, môi giới người xuất nhập cảnh trái phép đều vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân. Họ là những người sống và buôn bán tại Trung Quốc hoặc biết tiếng Trung.

Theo ông Đỗ Hoài Nam, các đối tượng tổ chức môi giới khai mỗi lần xong việc, tùy vào số người đưa dẫn thành công họ được trả 3-5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Giữa các mắt xích đưa dẫn, họ không gặp và không biết nhau. Trung tá Đỗ Hoài Nam nhận định, địa phận tỉnh Lào Cai có nhiều đường mòn, lối mở hiểm trở do đó, các đối tượng lợi dụng để đưa dẫn người nhập cảnh trái phép. Đa số họ là người địa phương, vì lợi nhuận, ít hiểu biết về pháp luật nên dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật.

“Lợi nhuận từ việc tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép không lớn, chỉ vài triệu đồng mỗi lượt nhưng các đối tượng phạm pháp phải đối mặt với những chế tài xử lý nghiêm khắc. Đặc biệt, trước làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có nguy cơ lây lan cao nhất, gây nguy hại cho toàn xã hội và chính bản thân họ. Trong khi đó, Chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo các ban ngành vào cuộc chống dịch, khôi phục nền kinh tế. Do đó, đơn vị đã tăng cường thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các cấp, phối hợp với liên ngành triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý hành vi nhập cảnh trái phép. Đồng thời, áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch”, trung tá Đỗ Hoài Nam nói.





Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, từ tháng 3/2020 đến nay, địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng, liên ngành đã triệt phá, thụ lý 5 vụ, với 11 bị can về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Bước đầu các đối tượng thừa nhận trong một tháng gần đây đã: Tổ chức đưa đón hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép rồi đưa vào sâu nội địa các tỉnh: Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh…, Đưa hàng chục người Trung Quốc ở Việt Nam xuất cảnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.