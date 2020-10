Người phụ nữ Nam Định bị ung thư bán đất mua xe chở bệnh nhân nghèo

Dù mang trọng bệnh nhưng bà Phan Thị Bính (64 tuổi, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) vẫn nỗ lực làm nhiều việc thiện.

Loading...

Sau khi bán đất mua chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo, bà lại lên kế hoạch mở một phòng khám miễn phí…

Xe cứu thương miễn phí đưa gần 500 bệnh nhân về nhà

Ngày 5/10, trở về căn hộ nhỏ ở khu chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau chuyến đi trao 450kg gạo cho một số tổ chức nấu cơm, cháo ở bệnh viện, nuôi trẻ em mồ côi và hộ nghèo tại Hà Nội và Bắc Ninh, bà Bính lại cặm cụi ghi lại thông tin về những mảnh đời thiếu thốn, số tiền mạnh thường quân gửi ủng hộ…

Cách đó mấy hôm, cũng trên chiếc xe cứu thương vừa chở gạo đi ủng hộ, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm do bà làm chủ tịch đã không quản mưa bão, đưa một bệnh nhân bị liệt, lở loét từ Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) về nhà ở Nghĩa Hưng (Nam Định).

“Các chuyến xe cứu thương miễn phí này là do anh em trong nhóm Thiện nguyện Từ Tâm cùng làm. Đến nay, chúng tôi đã đưa được khoảng 500 bệnh nhân nghèo về nhà”, bà Bính khiêm tốn nói.

Tuy nhiên, các anh em trong nhóm thiện nguyện đều biết, bà Bính là người sáng lập và bỏ hơn 90% kinh phí mua xe và duy trì hoạt động những chuyến xe nghĩa tình này.

“Năm 2016, tôi thấy mạng xã hội đưa hình ảnh cháu bé chưa đầy 1 tuổi quê Nghệ An bị bệnh tim, bệnh viện trả về, nhưng gia đình không có đủ 7 triệu đồng để thuê xe đưa con về lo hậu sự. Sau đó, bé tử vong khi chưa kịp về đến nhà.

Rồi lại hình ảnh người anh do không có tiền thuê xe, đã dùng xe máy chở xác em gái bọc vào chiếu đưa về quê chôn cất khiến lòng tôi đau nhói. Tôi nghĩ, giá mình có chiếc xe ô tô chở miễn phí thì giúp cho bệnh nhân nghèo nhiều lắm”, bà Bính tâm sự.





Nghĩ là làm, bà Bính rao bán mảnh đất của gia đình, rồi thấy trên tivi nói ở An Giang có người mua xe cứu thương làm từ thiện, bà mua vé vào An Giang để học tập. Đến lần thứ hai vào An Giang, bà đi cùng bà Thái Thị Tám – một người bạn học.

Sau khi tìm hiểu kỹ mô hình và bán xong mảnh đất, bà nhờ người bạn trong miền Nam mua một chiếc xe cứu thương sản xuất tại Nhật, làm đăng ký luôn rồi làm giấy uỷ quyền cho bà sử dụng. Số tiền mua xe, bà bỏ ra khoảng 90%, còn lại của bà Tám và một số người bạn khác.

“Hồi mới đưa xe vào hoạt động, tôi đưa lên facebook để bệnh nhân hiểu là xe hoàn toàn miễn phí, hoạt động 24/24h, nhưng ít người biết lắm, bởi bệnh nhân nghèo, thời gian đâu mà lên mạng.

Sau 1 tháng, tôi trực tiếp đến tất cả các Phòng Công tác xã hội của các bệnh viện ở Hà Nội đăng kí xin chuyển những bệnh nhân nặng, bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân tử vong… về quê.

Từ đó, có các trường hợp khó khăn, Phòng Công tác xã hội của các bệnh viện lại điện thoại. Từ tháng 11/2018 đến nay, chiếc xe này đã chở được gần 500 trường hợp về các tỉnh”, bà Bính thông tin.

Một khó khăn nữa trong việc vận chuyển bệnh nhân nghèo, theo bà Bính, là “không kiếm đâu ra lái xe”, chả lẽ chuyến xe miễn phí lại bỏ tiền thuê lái xe.

Ban đầu, có 2 vợ chồng chú Ba Be ở tỉnh An Giang ra ở cùng gia đình bà để lái xe miễn phí. Dần dần, tiếng lành đồn xa, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm được thành lập, thu hút được một số tài xế làm thành viên tình nguyện lái xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo.





“Làm công việc này, thấy nhiều cảnh ngộ thương tâm mình giúp được, anh em đều thấy an tâm. Như ngày 28 Tết năm kia, xe chở 1 bệnh nhân ung thư xương ở Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 về huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá. Đường ngày giáp Tết đông nghịt, đi từ Hà Nội 8h sáng đến 15h chiều mới về đến Thanh Hoá.

Về đến nơi, nhóm mới biết gia đình cháu bé có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ cháu bị tâm thần, bố cháu chân liệt, tay khoèo, mọi người trong đoàn từ thiện lại rút tiền trong ví ra hỗ trợ thêm cho gia đình, hai bên cứ ôm nhau mà khóc”, bà Bính kể.

Hay năm ngoái, nhóm từ thiện đưa một bệnh nhân ung thư, đã liệt về Yên Bái. Bệnh nhân biết mình sẽ ra đi trong thời gian tới nên muốn về gặp mẹ. Đường vào nhà mẹ bệnh nhân rất khó đi, nhưng nhóm vẫn cố gắng đưa bệnh nhân vào tận sân nhà sàn chào mẹ lần cuối.

Không phải giàu mới làm từ thiện

Trao đổi hồi lâu, bà Bính mới chia sẻ vợ chồng bà có 3 người con, 2 con đầu đã lập gia đình, còn con gái út đang học đại học. Chồng bà mất đã 5 năm nay và bản thân bà bị ung thư 9 năm, đã di căn giai đoạn 3.

“Tôi làm từ thiện phải 20 năm nay rồi, chồng tôi khi còn sống và giờ là các con đều ủng hộ, sẵn sàng giúp tôi khi cần. Gia đình tôi đều tâm niệm, không cần giàu có mới đi làm từ thiện, mà cứ làm được việc tốt nào thì cố gắng”, bà Bính tâm sự.

Ông Đinh Công Khẩn (cán bộ trong Ban Quản lý Chung cư Bán đảo Linh Đàm), một trong những thành viên nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, là tài xế thường xuyên của những chuyến xe từ thiện, cho biết, ông là người đầu tiên ghi tên mình vào danh sách lái xe cấp cứu của nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, cùng với 7 tài xế nữa.

“Tôi không giúp được nhiều về tài chính, nhưng tôi góp công sức của mình, nhà tôi gần nhà chị Bính, cứ có điện thoại là chỉ sau chục phút tôi có thể lên xe đi giúp đỡ mọi người. Chuyến xe không chỉ đi các tỉnh xa mà còn giúp đỡ những bệnh nhân cấp cứu trong khu vực này, ai cần chúng tôi cũng đều sẵn sàng giúp”, ông Khẩn nói.

Ông Nguyễn Đức Chuyên, một cán bộ công an về hưu ở Linh Đàm cũng đã đăng ký tình nguyện làm tài xế cho những chuyến xe cứu thương từ thiện cho biết, có những chuyến xe cả đi lẫn về hơn 600km, thậm chí cả nghìn km, với những đoạn đường miền núi, ngoằn ngoèo, hiểm trở.

“Các chuyến xe này luôn cần 2 tài xế thay phiên nhau, rất vất vả nhưng nghĩ đến mình đang làm việc tốt giúp bệnh nhân nghèo nên không nề hà đêm hôm”, ông Chuyên cho hay.

Hiện tại, bà Bính cũng đang triển khai mở một nhà thuốc đông y miễn phí cho các bệnh nhân các tỉnh đến Hà Nội và ở Hà Nội. Nhà thuốc dự kiến mở tại quận Hoàng Mai, cũng sẽ là một chỗ nấu cơm phát miễn phí cho các bệnh nhân.

“Tôi cũng mới bán một mảnh đất khác để lo cho việc này, nhóm cũng có người sẵn sàng cho mượn đất chưa dùng đến để xây nhà thuốc.

Sau đó, cũng giống như xe cứu thương miễn phí, tôi sẽ tìm, mời những người có chuyên môn và tâm huyết đến chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo”, bà Bính nói và cho biết, bà cùng các mạnh thường quân vừa tổ chức tài trợ mổ mắt miễn phí cho hơn 400 người dân với chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Với 100 ca mổ đầu, bà bỏ chi phí. Sau đó, một người Việt bên Úc và 5 người ở TP HCM thấy việc làm ý nghĩa đã xin tài trợ 200 ca, còn lại là một số mạnh thường quân khác.

Ghi nhận những đóng góp thiện nguyện, năm 2019, UBND TP Hà Nội đã trao tặng bằng khen và huy hiệu “Người tốt – việc tốt” cho bà Phan Thị Bính.

“Khi tôi làm từ thiện, có trường hợp người thân nạn nhân cứ giúi tiền cảm ơn, cũng nhiều người khuyên tôi nên lấy một chút tiền xăng xe nhưng tôi đều từ chối.

Tôi luôn tâm niệm, bản thân mình chỉ có một cuộc đời, tôi cũng đang mang bệnh trọng trong người, giữ tiền bạc mà làm gì, tôi chỉ cần sống sao cho thật có ích. Tôi đã dặn con cháu, khi tôi “khuất núi”, chiếc xe được con cháu duy trì thì cũng không lấy của bệnh nhân một đồng”, bà Bính tâm sự