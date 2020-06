Người phụ nữ 3 con giết chủ thầu xây dựng chịu hình phạt gì?

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến án mạng nghiêm trọng khi 1 chủ thầu xây dựng bị người phụ nữ đâm tử vong tại nhà riêng lúc rạng sáng cách đây hơn nửa năm trước tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hoà (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Loading...

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây hơn nửa năm trước tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hoà (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi 1 chủ thầu xây dựng bị người phụ nữ đâm tử vong tại nhà riêng lúc rạng sáng. Điều đáng nói, nguyên nhân vụ án được xác định bắt nguồn từ tình ái.

Nạn nhân trong vụ án này là anh B.N.Th. (SN 1979, trú tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hoà). Còn đối tượng là Đinh Thị Then (SN 1989), trú tại thôn Cáp, xã Hồng Dụ (cùng huyện Ninh Giang).

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 25/10/2019, Đinh Thị Then bị cơ quan công an bắt giữ tại nhà mẹ đẻ, thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (cùng huyện Ninh Giang) khi đối tượng này vừa đi khám bệnh tại Hà Nội trở về.

Liên quan đến vụ án trên, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Thị Then về tội Giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2019, Then quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Th. khi nạn nhân làm nghề thầu thi công xây dựng công trình dân dụng gần nhà đối tượng. Trong quá trình quen biết, giữa 2 người có quan hệ tình dục một số lần. Thời điểm này, chồng Then đang đi lao động nước ngoài và bản thân đối tượng đang nuôi 3 con nhỏ.

Ngày 27/8/2019, Then đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang phát hiện mình mắc bệnh lậu. Do chồng lao động ở nước ngoài nên Then nghĩ người lây bệnh cho mình chính là anh Th. Lúc này, đối tượng nhiều lần thông báo cho anh Th. biết về bệnh tình mắc phải và đề nghị nạn nhân đưa tiền chữa trị nhưng anh Th. không đưa, không liên lạc, không gặp gỡ Then. Do trị bệnh lâu không khỏi khiến Then bức xúc và nảy sinh ý định sẽ giết người tình.

Khoảng 5h sáng 24/10/2019, Then đi xe máy từ nhà và trước khi đi mang theo 1 con dao nhọn gọt hoa quả. Sau khi gặp nạn nhân tại nhà riêng ở thôn Vĩnh Xuyên (xã Vĩnh Hoà, thời điểm này vợ nạn nhân đi làm ca đêm tại công ty chưa về), Then bất ngờ rút con dao mang theo đâm liên tiếp 3 nhát trúng ngực anh Th., trong đó có 1 vết thấu ngực phải làm mất máu cấp.





Sau khi gây án xong, Then rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh Th. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Quá trình điều tra, Then cho rằng: do anh Th. lây bệnh lậu cho mình và không có trách nhiệm nên mới có hành vi giết người. Tuy nhiên ngày 1/11/2019, chị H.T.D (vợ anh Th.) đi thăm khám tại Bệnh viện phụ sản Trung ương và cho các kết quả xét nghiệm âm tính. Do đó việc đối tượng cho rằng anh Th. lây bệnh lậu là không có căn cứ.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Then chịu hình phạt 20 năm tù giam. Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 119.200.000 đồng, phải cấp dưỡng cho 3 con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi. Trước đó, bị cáo Then đã tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 75 triệu đồng.