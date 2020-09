Người Mẹ Mẹ cố 8 năm mới có con, đẻ 1 lần được 3 con, nặng tổng 7,5kg

Sau 8 năm kết hôn và chạy chữa hiếm muộn, tháng 4/2019, vợ chồng anh Tảo, chị Hường hạnh phúc đón hai bé trai và một bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 2.1kg, 2.5kg và 2.9kg.

Không may mắn như nhiều cặp vợ chồng khác, vợ chồng anh Phạm Văn Tảo (sinh năm 1984) và chị Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1989) ở Hải Dương đã phải mất 8 năm rong ruổi mới chính thức được làm cha mẹ.

Kết thúc một ngày làm việc ở công ty, anh Tảo trở về với tổ ấm của mình, vừa bước chân vào nhà anh liền chứng kiến cảnh ba em bé Thùy Linh – Minh Trí và Anh Dũng (nay đều đã hơn 1 tuổi) thi nhau khóc đòi được bố bế. Anh Tảo nhanh chóng nhấc bổng bé Linh và Trí lên tay, còn bé Dũng bò lê la dưới chân bố không ngừng gào lên ra vẻ ganh tỵ. Lúc này chị Hường phải chạy tới bế nốt bé trai còn lại lên để cả ba anh em cùng được bố ôm ấp, vỗ về. “Bố thương, không khóc, không khóc”, ông bố 3 con miệng liến thoáng.

Ba đứa trẻ như thỏa lòng mong ngóng bố sau một ngày không gặp, được bế ẵm, các con không còn khóc, thi nhau dụi nước mắt và thơm vào má bố. Nhìn các con, mọi mệt mỏi trong anh dường như tan biến. Giây phút này, bao nhiêu khổ ải cuộc đời mà anh chị từng trải qua suốt 8 năm dài “tìm con” phút chốc trở nên vô nghĩa.

Cách đây 9 năm, hai vợ chồng anh Tảo, chị Hường chính thức kết hôn sau hai năm tìm hiểu. Ngay từ khi mới lấy nhau, anh chị cùng suy nghĩ sẽ có bầu ngay để yên bề con cái sau đó tính chuyện làm ăn, ổn định cuộc sống. Thế nhưng càng trông mong, anh chị lại càng hụt hẫng vì thời gian trôi qua, chị Hường vẫn không mang thai.

Hai năm trôi qua cùng với bao sự nỗ lực và cố gắng nhưng hai vợ chồng chưa được đón nhận tin vui, anh chị quyết định đi khám. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ cho biết chất lượng tinh trùng của người chồng yếu.

Anh nhớ lại: “Buồn nhất là khi nghe kết quả khám cho thấy sức khỏe sinh sản của mình không được khỏe. Nhận tin sốc hai vợ chồng chỉ biết lặng người nuốt nước mắt vào trong, cùng nắm tay động viên nhau cố gắng. Trở về nhà hai vợ chồng cố gắng cải thiện bằng chế độ ăn uống để chờ đón tin vui nhưng vẫn không thành công”.

Năm 2016, hai vợ chồng vượt hàng nghìn cây số vào TP.HCM để làm thụ tinh ống nghiệm. Tại Bệnh viện Từ Dũ, chị Hường đã có thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Vẫn còn nguyên cảm xúc khi nhắc nhớ lại thời điểm đó, anh nói: “Bác sĩ thông báo thai đôi, cả hai vợ chồng đã hét lên trong hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm mong ngóng, cuối cùng vợ mình đã mang thai. Niềm vui đó không thể nào sánh bằng”.

Thế nhưng, chỉ 8 tuần sau, trong một lần đi siêu âm, hai vợ chồng chị như cʜếƫ lặng khi được bác sĩ thông báo thai nhi đã ngừng tim, con sớm lìa bố mẹ khi chưa kịp chào đời. Anh Tảo cho biết: “Đó là cú sốc lớn nhất của hai vợ chồng cho tới hiện tại”.





Sau biến cố, anh chị động viên nhau sớm nguôi ngoai nỗi mất mát và lấy niềm tin để xây dựng lại từ đầu. Kiêng cữ một thời gian để hồi phục sức khỏe, 3 tháng sau, vợ chồng anh Tảo tiếp tục quay lại chuyển phôi lần hai nhưng không thành công. Vẫn chưa thôi hy vọng, hai vợ chồng lại tiếp tục khăn gói xuống Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thụ tinh ống nghiệm. Lần này, chị Hương đậu thai. Nhưng giống lần trước, đến 8 tuần, thai bị lưu.

Bộc bạch về câu chuyện cũ, anh Tảo cho hay: “Hai lần mang bầu là hai lần bị lưu, thực sự vợ chồng mình đã rất buồn. Lúc đó cả hai gần như không thể đứng vững, vợ chồng ôm nhau khóc rồi lại cùng nhau gạt đi để tiếp tục cố gắng. Rồi lại cùng động viên nhau đặt niềm tin vào y học hiện đại”.

Trải qua 8 năm không có con, vợ chồng anh chịu vô vàn áp lực bởi những lời hỏi thăm, lo lắng từ gia đình. Thậm chí, anh chị không dám về quê. Những ngày lễ Tết, nhìn cảnh vợ chồng người khác có con cái đề huề, anh chị lại càng khao khát mãnh liệt. Đó cũng chính là động lực để hai anh chị cố gắng.

Đem tất cả niềm tin đặt trọn vào tay nghề và tâm đức của bác sĩ, năm 2018, lần thứ 4 chuyển phôi, chị Hường đã mang thai, lần này khá đặc biệt khi chị mang tới thai 3. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên khóe mắt của đôi vợ chồng ròng rã gần một thập kỷ đi tìm tiếng cười trẻ thơ.

Nói về khoảnh khắc hay tin vợ có bầu, anh Tảo kể: “Có lẽ lần vui nhất chỉ là lần có thai đầu tiên. Hai lần sau, vợ chồng mình thậm chí không dám vui. Vì biết được hành trình gian nan như thế nào. Có thai rồi nhưng lại lo lắng làm sao để giữ được con. Cứ như thế thấp thỏm không yên. Ngay cả khi lần này, 3 con vẫn mạnh khỏe sau cột mốc 8 tuần, nhưng hai vợ chồng vẫn lo lắng từng ngày. Vợ mình được nằm lại bệnh viện nơi IVF để theo dõi thai đến tuần thứ 13 mới về nhà”.





Gác lại tất cả công việc, chị Hường dồn tâm sức để nghỉ ngơi và dưỡng thai. Để yên tâm hơn, hai vợ chồng đã bàn nhau chọn bác sĩ chuyên khoa để chăm sóc sức khỏe thai kỳ được tốt. Rất đều đặn mỗi tuần vào chủ nhật, hai anh chị lại xuống Hà Nội để khám thai. Dù vất vả, nhưng đây là cách duy nhất hai người có thể làm để theo dõi sức khỏe của cả mẹ và ba bé. Bước vào tuần 31, chị Hường được tiêm trưởng thành phổi nhằm giảm các biến chứng suy hô hấp ở trẻ có nguy cơ sinh non.

Ngày 16/4/2019, khi đang ở tuần thứ 37, theo lịch khám định kỳ, bác sĩ phát hiện chị Hường có biểu hiện của tiền sản giật nên đã chỉ định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả 4 mẹ con. 21h cùng ngày, hai bé trai và một bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 2.1kg, 2.5kg và 2.9kg sức khoẻ các bé ổn định, da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt và niềm vui vô bờ bến của vợ chồng anh Tảo. Vì là ca sinh 3 em bé với cân nặng khá đều nhau và các bé đều rất to so với một ca sinh 3 đẻ non nên ca sinh của chị Hường khiến cả viện trầm trồ. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bà mẹ may mắn “đẻ một lần là xong nhiệm vụ”, được “đủ nếp đủ tẻ”.

Là người theo sát giai đoạn mang bầu của chị Hường, bác sĩ chuyên khoa I Mạch Văn Trường – Phó trưởng khoa sản bệnh lý A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay, trường hợp sản phụ Hường khá đặc biệt, sức khỏe thai kỳ của sản phụ hoàn toàn bình thường, thai nhi phát triển ổn định. Tuy nhiên đến tuần 37 tuy chưa có dấu hiệu chuyển dạ rõ ràng nhưng bệnh nhân có biểu hiện tiền sản giật. Ngay lập tức bác sĩ tiến hành phẫu thuật đảm bảo an toàn tốt cho mẹ và con.

“Mang đa thai nên cổ tử cung của sản phụ ngắn dần theo tuổi thai. Bước vào tuần thứ 31 bệnh nhân được tiêm trưởng thành phổi nhằm giảm các biến chứng suy hô hấp ở trẻ có nguy cơ sinh non. Với trường hợp đa thai tiềm ẩn vô vàn nguy cơ nhưng sản phụ vẫn giữ thai ổn định được đến tuần 37 chắc chắn là nỗ lực tuyệt vời của cả đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân”– Bác sĩ Trường nhấn mạnh.

Giờ đây khi 3 bé đã đón sinh nhật 1 tuổi vào tháng 4 vừa qua, nhìn ba đứa con ngây thơ, bé nhỏ, nằm ngủ ngoan, anh Tảo, chị Hường nín lặng, lắng nghe từng nhịp thở khe khẽ, và cảm nhận những phút giây hạnh phúc đang ngập tràn trong tim.