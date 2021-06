Người Đàn Ông Việt Nam Đầu Tiên Sinh Con ” Mỗi Ngày Nhìn Thấy Con, Tôi Lại Nhớ Đến Cô Ấy “

Khi sinh con gái đầu lòng, cuộc hôn nhân nổi tiếng của Minh Khang cũng gần rạn nứt. Chia tay nhau lúc con mới được 6 tháng tuổi, một mình anh tất bật trong vai trò vừa làm cha lẫn mẹ. Dù cả hai “đường ai nấy đi” được 6 tháng nhưng hiện tại anh vẫn còn yêu, còn thương vợ cũ rất nhiều.

Minh khang (SN 1996, ở Đồng Tháp) tên thật là Đào Kiều Trang, là người chuyển giới nữ thành nam, còn vợ Minh Anh (SN 1996 ở Cần Thơ), tên thật là Đặng Khắc Nguyên, người chuyển giới nam thành nữ.

Đám cưới cặp đôi từng gây chú ý lớn. Đặc biệt vì muốn thực hiện ước muốn được làm mẹ của bà xã, Minh Khang đã cố gắng mang bầu và sinh con thay cô. Ngày 16/5/2020 Minh Khang chính thức hạ sinh con gái đầu lòng (bé Đào Ngọc Thiên An, tên gọi ở nhà là Chuột) và trở thành “người đàn ông Việt Nam đầu tiên sinh con”.

Câu chuyện tình yêu đặc biệt của Minh Khang và Minh Anh được nhiều người biết đến, trở thành nguồn cảm hứng tích cực đến không ít người thuộc cộng đồng LGBT (người chuyển giới).

Những tưởng sau khi có con, cặp đôi sẽ ngày càng hạnh phúc. Tuy nhiên vào ngày 10/11/2020, Minh Khang tuyên bố cả hai “đường ai nấy đi” khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối. Hiện bé Chuột đang ở với bố.

6 tháng làm bố đơn thân, mới đây PV đã có cuộc trò chuyện để cùng nghe ông bố chuyển giới trải lòng về cuộc sống “gà trống” nuôi con hiện tại ra sao.

Minh Khang tâm sự, anh chưa bao giờ nghĩ con sinh ra sẽ phải thiếu tình thương của mẹ. Anh luôn mong con có cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn nhất. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng và bằng tất cả tình yêu thương của một người bố, Minh Khang sẽ cố gắng bù đắp cho con gái.

Minh Khang cho biết, lần đầu làm cha lẫn mẹ, Khang vấp phải nhiều khó khăn. Thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con, anh nhờ đến sự trợ giúp nhiều nhất từ ba, mẹ ruột của mình.

“Sinh con xong, 1 tháng đầu tôi lo công việc của mình còn ba mẹ phụ chăm Chuột. Lúc ấy, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ với tất cả những gì xảy ra, bởi trước giờ bản thân chưa hề trải qua những việc đó. Lúc Chuột sốt, Chuột gắt ngủ, Chuột đòi bú sữa, đòi ẵm đi chơi,…hay pha sữa cho con như thế nào, thay tã ra sao, tôi đều không nắm bắt được”, ông bố chuyển giới trải lòng.

Khi được sự giúp đỡ của gia đình, Minh Khang đã nhìn và học hỏi theo. Khi con bước qua tháng thứ ba đến sau này thì toàn bộ một tay Minh Khang chăm hết. Chỉ khi anh đi công tác thì mới nhờ đến bố mẹ.

“Chuột được cái không nhõng nhẽo, khi con buồn ngủ mặt con sẽ lừ đừ, ủ rũ, con muốn đi chơi sẽ ôm cổ, leo lên người, chỉ tay hướng ra cửa đòi đi”, Minh Khang hào hứng kể.

Hậu ly hôn ngoài chạy show, Minh Khang dành hết thời gian còn lại chăm con. Bởi vậy mà 2 bố con ngày càng hiểu nhau hơn. Giờ chỉ cần một thay đổi nhỏ là anh biết con cần gì, muốn gì. Với anh, bé Chuột như là người bạn thân vì cả hai lúc nào cũng ở bên nhau không rời. Hiện tại, Chuột đã được 11 tháng, bé được 8kg và đang tập đi, bi bô tập nói.

“Tôi may mắn, hạnh phúc khi có Chuột trên đời. Con thích gọi tôi bằng anh Khang hơn là ba. Bạn ấy giờ không thích ăn cháo, chỉ thích ăn vặt, người lớn ăn gì cũng xin ăn hết”, Minh Khang kể.





Hằng ngày, sáng 7h hai bố con dậy vệ sinh cá nhân, sau đó anh cho Chuột ăn cháo. Ăn sáng xong hai bố con ẵm nhau đi dạo một vòng quanh nhà coi gà, ngắm hoa. 10h vào nhà cho Chuột uống sữa rồi dỗ ngủ. Tầm 2 tiếng sau Chuột dậy ăn trưa. Ăn xong, tắm rửa rồi 3 giờ con lại ngủ tiếp. 5h chiều cho Chuột ăn rồi ẵm đi vòng quanh xóm chơi. 19h tối Chuột ăn bữa nữa. Đến 21h tối 2 bố con sẽ lên giường đi ngủ.

Ban ngày, những lúc Chuột ngủ anh tranh thủ làm việc nhà, kiểm tra tin nhắn làm việc online khi không có show. Còn những lúc bận việc Chuột được chăm sóc bởi ông bà. Khi nào bố mẹ bận thì em gái sẽ giúp Minh Khang trông nom Chuột.

“Chuột là cháu đầu tiên trong gia đình nên được cưng chiều lắm. Tôi cảm thấy rất may mắn khi luôn có gia đình bên cạnh”, Minh Khang nói.

Để có thể làm mẹ, Minh Khang cố gắng rất nhiều. Dù bận rộn nhưng mỗi ngày, anh đều cố gắng tự mình chăm sóc con.

“Hiện tại kinh tế của tôi rất ổn, tôi và Chuột đang sống vui vẻ. Khi chưa có bé Chuột, tôi đi show cả tháng mới về nhà. Nhưng bây giờ tôi ít la cà rồi, xong việc là về nhà ngay với con. Đi đâu xa một tí là lại thấy nhớ con”, Minh Khang nói.

Nói về quyết định mang thai, Minh Khang cho biết, để được cưới Minh Anh, cả 2 đã hứa với gia đình 2 bên là sẽ sinh con. Quyết định này lúc bấy giờ chỉ là biện pháp để xin cưới vì lúc đó anh và vợ cũ chưa biết phải làm sao. Sau đó, anh mới tìm hiểu về người đàn ông đầu tiên mang thai trên thế giới và đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi lên một chuỗi kế hoạch thực hiện.

“Tôi có tìm hiểu về cách thụ tinh như thế nào, chi phí ra sao, sau khi sinh con sẽ như thế nào, ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến cộng đồng LGBT ra sao? Tôi may mắn khi gặp vợ cũ, cả hai mang thai theo phương pháp truyền thống nên giảm được chi phí rất nhiều”, anh nói.

Minh Khang tâm sự, chuyện tình cảm của anh và Minh Anh cũng vấp phải sự phản đối của gia đình. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của mình, anh từng bước chứng minh bản thân đang nghiêm túc và nhận được sự ủng hộ.

Để mang thai, anh phải dừng tiêm hormone kết hợp uống thuốc để có kinh nguyệt trở lại. Nhưng vì trước đó anh sử dụng một số loại thuốc, hormone chuyển giới nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình mang thai. Dẫu vậy Minh Khang vẫn “đánh liều” và cuối cùng đã có bé Chuột. 3 tháng đầu mang thai, Minh Khang giấu gia đình, đến 3 tháng sau, thai nhi dần ổn định anh mới thông báo cho bố mẹ biết.

“Lúc biết tôi mang thai, ba mẹ ngăn cản lắm vì nghĩ tôi đã sử dụng hormone sợ bé bị tật, bị thiểu năng nếu muốn có con phải để vài năm sau nên đã khuyên tôi bỏ. Nhưng tôi nghĩ con cái là lộc trời ban mà đem đi bỏ thì tội lắm nên đã quyết giữ lại. Tôi không giống như những người phụ nữ bình thường, việc mang thai không dễ dàng gì. Thấy tôi cương quyết ba mẹ đành chấp nhận, hỗ trợ tôi đến cùng, mỗi lần đi khám mẹ đều đi cùng tôi”, ông bố chuyển giới nói.

Để chăm sóc thai kỳ, ngoài khám theo lịch hẹn tại bệnh viện, Minh Khang thuê hẳn bác sĩ riêng theo dõi thai kỳ. Cứ 2 tuần 1 lần, anh đi khám. May mắn trong suốt thời gian ấy, anh không bị ốm nghén và vẫn có thể tham gia các hoạt động cộng đồng.

Kể lại kỷ niệm trong quá trình mang thai, Minh Khang không nhịn nổi cười. Là người chuyển giới nên có bầu, cũng có biết bao chuyện bi hài, những lần đi khám thai ở bệnh viện anh bắt gặp những ánh mắt kì thị của những mẹ bầu khám chung.

“Họ không biết tôi là người chuyển giới nên cứ nghĩ tôi là nam vì lúc đó tôi để râu nên rất ngại ngồi cùng”, Minh Khang tâm sự.

Hay bác sĩ siêu âm nói, lần đầu tiên siêu âm cho một người mang bầu mà có lông bụng. Rồi khi vào bệnh viện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, y tá nhầm anh là chồng nên đuổi ra ngoài. Cuối cùng anh phải giải thích: “Chị ơi em là người chuyển giới nhưng em mang thai”.

Minh Khang kể anh không tránh được cảm giác hồi hộp khi chờ đợi từng kết quả xét nghiệm. Sau 9 tháng chờ đợi, đến khi nhìn thấy em bé chào đời bằng phương pháp sinh thường, anh mới “thở phào nhẹ nhõm” và hạnh phúc gấp nhiều lần. Do tuyến vú đã bị cắt nên anh nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài.

“Khi con trào đời mọi người đã chúc mừng tôi vì đã đạt được ước mơ. Tận mắt chứng kiến con sinh ra lành lặn, trắng trẻo, 2 chân thon dài, 2 mí mắt dễ thương khiến tôi vỡ oà trong hạnh phúc”, Minh Khang nói.

Minh Khang cho rằng nếu so sánh anh với một người mẹ đơn thân thì cũng sẽ có những điểm tương đồng. Song Minh Khang nói thêm: “Nhưng được cái tôi có tính nam giới rất cao nên sự gồng gánh của tôi sẽ hơn những người phụ nữ đơn thân kia. Vì đôi lúc họ sẽ có cảm giác yếu đuối, tủi thân. Còn tôi luôn lấy sự tích cực lấp vào”.

Dù phải trải qua vô vàn khó khăn, thử thách nhưng Minh Khang chưa bao giờ hối hận về những gì đã chọn. Anh nói rằng bản thân cảm thấy may mắn hơn là hối hận.

“Ở Việt nam, chưa ai là người chuyển giới nam dám mang thai. Tôi hạnh phúc lắm khi được trải qua cảm giác đó, trong khi rất nhiều người bình thường ngoài kia không có cơ hội. Tôi mang thai như một người phụ nữ nhưng với tâm tư của người đàn ông. Tôi sẽ cố gắng yêu thương Chuột, dành nhiều thời gian nhất có thể để bù đắp cho con”, Minh Khang xúc động nói.

Chia sẻ với chúng tôi, Minh Khang lần đầu tiết lộ anh và Minh Anh có những mâu thuẫn khó giải quyết trước cả khi mang thai bé Chuột. Nhưng vì khi đó cả hai đều khao khát có con, hy vọng sự xuất hiện của Chuột sẽ hóa giải mọi thứ nên đã cùng nhau cố gắng. Tuy nhiên, mong muốn đó đã không thực hiện được.

Hạnh phúc tan vỡ từng khiến Minh Khang rất buồn, áp lực. Vì sợ con tổn thương, thiếu đi tình yêu thương của mẹ anh cũng đã cố gắng níu giữ vợ cũ nhưng bất thành. Anh nghĩ nếu cả hai còn yêu thì sau sẽ quay về, còn hết yêu thì cưỡng cầu cũng vô ích. Sau một thời gian thích hợp, cả hai bàn bạc với nhau mới công khai chuyện chia tay.

“Khi công khai chia tay, tôi bị áp lực công việc rất nhiều, những đối tác từng ký hợp đồng với 2 vợ chồng tôi phải đi giải trình với họ để không phải bồi thường tổn thất, ảnh hưởng đến kinh tế”, anh nói.

Sau chia tay, Minh Khang và Minh Anh đều chọn cho mình những hướng đi riêng. Con gái hiện đang ở cùng Minh Khang. Khi có thời gian, Minh Anh sẽ về thăm con.

Minh Khang chia sẻ, dù vợ chồng không còn chung đường nhưng anh chưa bao giờ ngăn cách tình mẹ con giữa họ. Chuột là con chung của cả hai. Vợ cũ anh có thể về thăm con khi nào muốn, anh không cấm. Thậm chí, vợ cũ nhắn tin hỏi thăm Chuột anh vẫn trả lời, còn gửi cả anh của con cho vợ cũ xem.

“Hơn 2 tháng cô ấy sẽ về thăm con một lần, khi về cô ấy bế, ẵm con. Mỗi lần cô ấy lên thăm con em đều nói mẹ lên thăm Chuột đấy để con hiểu”, Minh Khang chia sẻ.

Tuy nhiên, anh cũng từ chối nhận mọi khoản trợ cấp nuôi con từ vợ cũ vì anh khẳng định có thể nuôi được con, không muốn bóp méo kinh tế, để vợ cũ sống thoải mái.

“Cô ấy có thể mua quà, bánh khi về thăm con còn tiền trợ cấp tôi không nhận bất cứ một đồng nào. Từ khi tôi mang thai Chuột đến khi sinh con ra tôi vẫn lo cho con có cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì, tôi có thể vừa làm bố, vừa làm mẹ được, 2 bố con tôi vẫn hạnh phúc”, Minh Khang nói.

Sau khi công khai chia tay, Minh Khang đã gần như cân bằng cảm xúc, lấy lại tinh thần. Anh không còn buồn và chỉ tập trung vào công việc và lo cho con. Ekip của anh cũng xắn tay phụ giúp mỗi khi anh cần. Điều này giúp Khang sớm quên đi những sóng gió, bắt đầu một cuộc sống mới cùng đứa con bé bỏng của mình.

Trước những tin đồn cho rằng Minh Khang có người mới. Anh khẳng định tất cả thông tin đều không đúng. Dù hiện tại, có rất nhiều người ngỏ lời nhưng anh đều từ chối, bởi anh chỉ muốn tập trung cho công việc, chăm sóc con gái thật tốt. Hơn nữa, trong sâu thẳm Minh Khang thừa nhận vẫn còn yêu, còn thương vợ cũ rất nhiều. Anh sẵn sàng chào đón Minh Anh, nếu một ngày Chuột muốn mẹ quay về và vợ cũ hiểu được giá trị của gia đình.

“Sống với nhau gần 4 năm, nói quên thì chắc không quên ngay được, huống chi giữa tôi và vợ cũ lại có con chung. Mỗi ngày nhìn thấy con, tôi lại nhớ đến cô ấy. Tôi với Minh Anh đến với nhau là do thương nhau, chứ không phải do mai mối nên việc đổ vỡ là do một số tác động từ bên ngoài. Đến bây giờ, tôi và cô ấy vẫn nói chuyện vì con, vẫn hỗ trợ nhau trong việc”, Minh Khang cho hay.

Ở cương vị người chồng, người cha, anh nói sẽ bỏ qua, đón vợ cũ trở về nếu Minh Anh còn thương anh, thương con gái và hiểu được những sai lầm trong quá khứ.

“Dù gia đình tôi không chấp nhận cô ấy tôi sẵn sàng về Cần Thơ sống cùng gia đình cô ấy hoặc đến một khu vực nào khác. Con của tôi cũng rất cần có mẹ, cần có một gia đình đầy đủ. Nếu như 5, 10 năm nữa cô ấy không về thì tôi cũng sẽ không mở lòng thêm. Tôi sống rất tình cảm, nếu như tôi mở lòng với một người khác nữa, tình cảm đó lại phải chia hai. Và người đó có thật sự yêu thương con hay không thì tôi lại sợ vấn đề mẹ ghẻ con chồng, cho nên để hai bố con sống với nhau hạnh phúc hơn”, Minh Khang bộc bạch.

Cũng như các bà mẹ bỉm sữa khác, thay đổi lớn nhất ở Minh Khang sau sinh là vóc dáng. Kể từ khi có Chuột, công việc nhiều lại bận bịu chăm con nên ông bố chuyển giới chưa có thời gian để tát tút ngoại hình. Sau khi sinh bé Chuột được 3 tháng, Minh Khang đã tiêm tiêm hormone trở lại.

“Tôi vừa mới phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung và buồng trứng rồi. Thời gian này, tôi đang nghỉ dưỡng ở nhà chăm con, những công việc khác sẽ phải rời lại”, Minh Khang nói.