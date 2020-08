Người đàn ông Nam Định nhập cảnh trái phép, nghi mắc COVID-19 trốn khỏi khu cách ly

Một công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện số 01 (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã bỏ trốn khi mới cách ly được 10 ngày.

Loading...

Ngày 25/8, UBND Thành phố Móng Cái có văn liên quan đến việc truy tìm công dân Bùi Tiến Hà (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP Nam Định) trốn khỏi khu cách ly Bệnh viện số 01.





Trước đó vào ngày 14/8, Bệnh viện số 01 (TP Móng Cái, Quảng Ninh) tiếp nhận cách ly y tế tập trung trường hợp công dân nhập cảnh trái phép Bùi Tiến Hà (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP Nam Định) do Đồn Biên phòng Bắc Sơn bàn giao. Thời điểm ở Trung Quốc, Hà làm việc tại nhà và không có tiếp xúc với người ngoài.

Đến ngày 13/8, Hà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ TP Đông Hưng (Trung Quốc) và bị Đồn biên phòng Bắc Sơn bắt giữ và bàn giao cách ly y tế theo quy định tại khu cách ly Công ty Centerway Móng Cái. Tiếp đó, do Hà có biểu hiện ho, tức ngực, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện số 1 điều trị. Đồng thời, được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR và cho kết quả âm tính vào ngày 15/8.

Khi mới cách ly được 10 ngày, vào 14h30’ ngày 24/8, Bùi Tiến Hà đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1. Trước nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, UBND TP Móng Cái yêu cầu Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-bến tàu Dân Tiến kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào thành phố.

Bên cạnh đó, yêu cầu Công an TP Móng Cái phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh rà soát, truy tìm công dân Bùi Tiến Hà. Thông báo tới Công an TP Nam Định phối hợp truy tìm, áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định nếu phát hiện công dân này trở về địa phương.





Ngoài ra, UBND TP Móng Cái yêu cầu Bệnh viện số 01 tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, quán lý các trường hợp cách ly, tránh trường hợp người cách ly bỏ trốn. (Hoàng Dương)

Một tháng tăng gấp 6 lần công suất xét nghiệm so với giai đoạn đầu dịch COVID-19

Theo Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, tính từ khi bùng nổ dịch COVID-19 đến 15h ngày 24/8/2020 Việt Nam đã thực hiện được tổng cộng 1.009.145 xét nghiệm bằng phương pháp RealTime RT-PCR.

Riêng trong ngày 24/8 đã thực hiện 11.698 mẫu. Trong vòng 1 tháng qua, công suất xét nghiệm đã tăng gấp 5-6 lần so với giai đoạn cao điểm tháng 3-4/2020. Số lượng xét nghiệm trong gần 1 tháng qua bằng tổng số xét nghiệm trong 6 tháng của giai đoạn đầu.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị-Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vào sáng 25/8, đến thời điểm này đã có 588 bệnh nhân/1022 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Tính đến sáng ngày 25/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 52 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 54 ca, số ca âm tính lần 3 là 40 ca.

Trong số 406 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, tiểu ban Điều trị cho biết hiện có 16 bệnh nhân tiên lượng nặng, gồm 12 trường hợp rất nặng và 4 trường hợp tiên lượng tử vong





Số ca tử vong: 27 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng… (Quảng An)

BN 1.019 ở Đà Nẵng từng xét nghiệm 4 lần âm tính trước khi dương tính

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 4 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố chiều ngày 24/8, trong đó đáng chú ý, BN1019 đã từng có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần trước khi dương tính.

Bệnh nhân số 1017: N.T.B (Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1952; Địa chỉ: đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Nghề nghiệp: Lao động tự do

Tiền sử dịch tễ trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ:

– Bệnh nhân sống cùng với gia đình tại đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

– Từ ngày 10-8 đến 21-8-2020, hằng ngày, bệnh nhân:

+ Bán cà phê mang về và tiếp xúc với khoảng hơn 10 người làm vườn trước nhà (những người này thường xuyên mang rau đến chợ Đầu mối để tiêu thụ).

+ Ở nhà giữ 2 cháu nội là P.Đ.Đ.N và P.Đ.Đ.N (gia đình con trai cư trú tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Ngoài ra, bệnh nhân có những hoạt động cụ thể như sau:

– Ngày 10-8-2020, bệnh nhân đến gặp tổ trưởng tổ dân phố để lấy thẻ ra vào chợ, sau đó đến mua bánh chưng (không nhớ rõ người bán) tại chợ Hà Thân, quận Sơn Trà. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với bà L.T.N (bán tạp hóa) để trả tiền góp, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

– Ngày 11-8 đến 13-8-2020, bệnh nhân đến trả tiền góp cho bà L.T.N tại chợ Hà Thân, sau đó trở về nhà.

Lịch trình cụ thể từ 3 ngày trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ đến nay:

– Ngày 14-8, 15-8 và 16-8-2020, bệnh nhân đến trả tiền góp cho bà L.T.N tại chợ Hà Thân, sau đó trở về nhà.

– Ngày 17-8-2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho nên tự đi mua thuốc về uống (theo lời khai của con gái bệnh nhân, nhưng không rõ địa chỉ).

– Ngày 18-8-2020, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

– Khoảng 08 giờ 00 ngày 19-8-2020, bệnh nhân tự đi xe máy đến chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, bệnh nhân gửi xe tại nhà giữ xe tư nhân (chỗ giao giữa đường Nguyễn Bá Lân và Mỹ Đa Đông 2), tiếp xúc với 1 người giữ xe, mua thức ăn, cá ngừ và rau (không nhớ rõ người bán).

– Ngày 20-8-2020, sau 3 ngày dùng thuốc, triệu chứng không cải thiện, bệnh nhân đến mua thuốc tại hiệu thuốc cô P trên đường Triệu Việt Vương, gần chợ Hà Thân. Sau đó bệnh nhân đến trả tiền góp cho bà L.T.N tại chợ Hà Thân và trở về nhà.

– Ngày 21-8-2020, bệnh nhân chỉ ở nhà giữ 2 cháu nội là P.Đ.Đ.N, P.Đ.Đ.N và tiếp xúc với những người trong gia đình.

– Ngày 22-8-2020, 2 cháu nội được bố, mẹ giữ ở nhà tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nên bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

– Ngày 23-8-2020:

+ Khoảng 08 giờ 00 đến 08 giờ 20, bệnh nhân tự đi xe máy đến chợ Hà Thân (có mang khẩu trang). Tại đây, bệnh nhân để xe trên lề đường (chỗ ngã 3 đường Mỹ An và đường Triệu Việt Vương); đến trả tiền góp cho bà L.T.N; mua nắp nhựa tại quầy cô C; mua trà tại quầy cô M; mua rau, hành tại quầy cô H; mua cá tại quầy cô N.T.K (cư trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bản, tỉnh Quảng Nam); mua cá tại quầy chị T. T. C (cư trú tại khối phố Hà Mỹ Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Sau đó, tại chợ Hà Thân, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với SARS-CoV-2.

+ Khoảng 19 giờ, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đến lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) và đến tối cùng ngày, có kết quả xét nghiệm khẳng định (+) với SARS- CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Danh sách các tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An tiếp xúc với bệnh nhân:

– Bà P.T.M.L, cư trú tại khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

– Bà P.T.H, cư trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

– Bà P.T.M, cư trú tại khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

– Ông P.T.G, cư trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

– Bà N.D.T, cư trú tại 89 Mỹ Đa Đông 8, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

– Bà N.D.H, cư trú tại 27 Mỹ An 12, tổ 60, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

– Bà N.T. T, cư trú tại K70 Bùi Tá Hán, tổ 51, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.