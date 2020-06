Nghi vấn người đàn ông 60 tuổi dâm ô bé trai trong thang máy chung cư

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông khoảng 60 tuổi, nghi có hành động dâm ô bé trai trong thang máy tại chung cư 25 Lạc Trung (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 17/6, tại chung cư 25 Lạc Trung (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, công an phường cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc làm rõ vụ việc.



Ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 18/6, tại chung cư 25 Lạc Trung, một số cư dân ở đây không nắm được vụ việc. Một số người nghe kể lại: “Tôi chỉ biết sự việc xảy ra tại tòa nhà N03, người đàn ông nghi dâm ô cháu bé trong thang máy khoảng 60 tuổi. Ông ta có hành động sờ vào vùng nhạy cảm của bé trai ấy”, một người dân cho biết.

Loading...

Trao đổi với chúng tôi, một bảo vệ làm việc tại khu chung cư này cho biết, sự việc xảy ra khoảng 21 – 22h tối 17/6, tại tòa N03. Người bảo vệ này cho biết, gã đàn ông nghi dâm ô cháu bé vẫn đang công tác, có vợ và con đang sinh sống tại đây và có trình độ thạc sĩ.



Tôi biết thông tin này vì năm trước có 1 lần lấy tờ khai cư dân và thấy ông ta khai là trình độ thạc sĩ. Thật sự tôi không chứng kiến sự việc, chỉ khi công an đến và đưa ra tôi mớt biết”, bảo vệ khu chung cư 25 Lạc Trung chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 18/6, ông Phạm Trung Khánh Tùng -Trưởng công an phường Vĩnh Tuy xác nhận, có sự việc trên xảy ra tối ngày qua (17/6). Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ.

“Hiện chúng tôi đang giữ đối tượng nghi vấn tại công an phường và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Công an quận cũng đang chỉ đạo điều tra vụ việc. Do vụ việc có tính chất nhạy cảm nên chúng tôi chỉ xác nhận có sự việc xảy ra. Còn cụ thể về danh tính cháu bé và đối tượng nghi vấn chưa thể cung cấp được. Trong hôm nay, sau khi có kết quả xác minh, làm rõ chúng tôi sẽ cung cấp cụ thể sau”, ông Tùng thông tin.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.