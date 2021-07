Ngày 19/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to diện rộɴɢ

Ngày 19/7, dự báo vùng mưa vừa, mưa to mở rộng dần xuống khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 3.000 m nên trong ngày và đêm 18/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 – 80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ.

Ngày 19/7, vùng mưa vừa, mưa to mở rộng dần xuống khu vực Đồng Bằng và Thanh Hóa. Lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 18/7 đến ngày 20/7 phổ biến 100 – 200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Thủ đô Hà Nội, trưa 18/7, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên khu vực Mê Linh, Sóc Sơn, Gia Lâm. Trong khoảng 13 – 14 giờ ngày 18/7, vùng mây này sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng và gây mưa rào và dông cho những khu vực này, sau đó có khả năng lan sang các quận/huyện trung tâm của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 18/7 đến ngày 20/7, có lúc có mưa rào và dông; riêng ngày 19/7, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ chiều 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 – 40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trưa 18/7, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ đang dao động và ở mức thấp. Từ đêm 18/7 đến ngày 22/7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.