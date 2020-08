Nam thanh niên quê Nam Định Người cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường: ‘Vỡ òa khi đưa được bé ra’

Phát hiện bé sơ sinh bị kẹt giữ 2 khe tường, nam thanh niên quê Nam Định ở trọ gần đó đã lập tức mượn khoan, phá tường cứu cháu bé.

Công an TP. Hà Nội cho biết, tối ngày 18/8, khu vực ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà.

Sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu bé sơ sinh. Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công cháu bé.

Người dân trong khu vực cho hay, trong thời gian giải cứu bé sơ sinh có một nam thanh niên là người đã cùng lực lượng chức năng khoan tường để đưa cháu bé ra ngoài.

Thông tin trên Tổ Quốc, thanh niên này là anh T. (24 tuổi, quê Nam Định). Theo đó, anh T. là người thuê trọ ở gần nơi xảy ra sự việc. Lúc này, anh T. đang đi làm về qua khu vực trên thì phát hiện sự việc bé sơ sinh bị kẹt trong khe tường. Thấy vậy, anh T. đã chạy đi mượn khoan ở khắp nơi để đục tường giải cứu cháu bé.

“Mũi khoan mượn được đầu tiên bé quá, mình ở đó đục trước rồi phải nhờ người dân đi mua mũi khoan to hơn để đục nhanh hơn. Sau khoảng 20 phút thì mới đục xong. Đưa được em bé ra cảm giác vỡ òa”, anh T. hồ hởi kể lại.

Chia sẻ thêm, anh T. nói rằng cứu được em bé đã là việc tốt rồi nên anh cũng không cần được ghi nhận và không muốn công khai thông tin của mình. Đồng thời, anh này cũng cho hay, tối nay anh sẽ tới viện thăm em bé và mua cho em bé hộp sữa.

Trao đổi trên Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Thuý Hường, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) cho hay, bé sơ sinh này là bé trai, nặng khoảng 2,2kg, có thể cháu bị bỏ rơi khoảng 1 ngày cho đến khi được giải cứu.

Sau khi cháu bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, các bác sĩ đã tắm, vệ sinh cho cháu rồi đưa đi chụp chiếu. Nhận thấy nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác sỹ đã cho chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn.