Nam thanh niên đâm nhiều người thương vong vì “ghét tội” nháy đèn, bấm còi

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy (SN 1999, trú tại xóm Làng Hang, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút 19-9, sau khi cùng nhau uống rượu tại quán Công Vân (có địa chỉ tại tổ dân phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai), Phùng Văn Huy và 6 người bạn điều khiển 2 xe mô tô về nhà, khi đi đến khu vực cầu Rắn thì gặp nhóm thanh niên đi ngược chiều, trong đó có Nông Đại C. (SN 1992), Nông Quang Sáng (SN 2000), Nông Thế Anh, (SN 1992), cùng trú tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai.

Bức xúc việc nhóm thanh niên đi ngược chiều nháy đèn, bấm còi, nhóm của Huy quay xe và đuổi theo nhóm của C., đến khu vực tổ dân phố Thái Long thì gặp nhau. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, Huy đã dùng dao gấp mang theo đâm một nhát vào tay phải Nông Thế Anh, một nhát vào vùng sườn trái của Sáng và một nhát vào ngực trái Nông Đại C., khiến Thế Anh và Dương bị thương còn C. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Võ Nhai nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu chứng cứ và triệu tập những người liên quan để đấu tranh.