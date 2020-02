Nam Định xử lý việc đăng tin sai sự thật về nCoV

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định phát hiện tài khoản facebook có tên “Vu Thithu Huong” đăng tải nội dung bệnh viện tỉnh Nam Định có 3 ca nhiễm Corona. Xác minh đây là thông tin sai sự thật, Công an tỉnh Nam Định đã xử phạt Vũ Thị Thu Hương, trú tại xã Lộc An, TP Nam Định, chủ tài khoản facebook “Vu Thithu Huong” 10 triệu đồng.

