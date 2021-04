Nam Định: Xót xa bé trai 17 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ ʙị sᴜʏ ᴛʜậɴ ᴠà ʙệɴʜ ᴛɪᴍ

Mới 17 tháng tuổi, bé Thiệu đã mắc bệnh tim lẫn suy thận. Đến nay, tính mạng con vẫn đang bị đe doạ nghiêm trọng dù bố mẹ dốc lòng chạy chữa.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Đinh Công Thiệu ở xóm 7, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cậu bé 17 tháng tuổi chỉ nặng khoảng 8 kg. Mắc 2 căn bệnh nặng cùng một lúc, bủa vây lấy cơ thể gầy guộc, nhỏ bé đó là đủ mọi dây dợ, thuốc men cùng những nguy hiểm đang cận kề.

Hơn 1 năm nay, cuộc sống của bé và những người thân trong gia đình đều gắn liền với bệnh viện. Bệnh tật dường như bào mòn cơ thể đứa trẻ đáng thương, không đủ sức chống đỡ.

Anh Đinh Văn Tiềm (bố của Thiệu, sinh năm 1984) cho biết, lúc Thiệu mới sinh chỉ nặng 2.2kg. Sang tháng thứ 7, con thường xuyên quấy khóc, nôn trớ. Đưa đi khám, bác sĩ phát hiện Thiệu bị suy thận, chỉ định con lên bệnh viện tuyến Trung ương điều trị.

Vừa chuyển viện, Thiệu phải mổ cấp cứu, thực hiện thẩm phân phúc mạc (một phương pháp lọc máu ngoài thận). Trải qua ca phẫu thuật được 10 ngày, các bác sĩ phát hiện con bị rối loạn nhịp tim bất thường. Ít ngày sau, bác sĩ tiến hành đặt máy tạo nhịp tim nhằm cứu tính mạng sinh linh bé bỏng mới 7 tháng tuổi.

Mặc dù vậy, đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua, sức khỏe của Thiệu vẫn chưa ổn định hẳn. Gần như tháng nào, vợ chồng anh Tiềm cũng đưa con vào viện tới 3-4 lần. Thậm chí, nhiều lần tiên lượng xấu, các bác sĩ còn bảo gia đình nên chuẩn bị tinh thần đón nhận “hung tin”.

Anh Tiềm tâm sự: “Nhiều khi vợ chồng tôi đưa con về hôm trước, hôm sau lại nhập viện luôn. Mà lần nào đi viện cũng trong tình trạng cấp cứu, bác sĩ còn đùa “gặp nhau ít ít thôi”. Mấy tháng nay, sức khỏe của cháu có phần tốt hơn”.

Bị hai căn bệnh hiểm nghèo hành hạ khiến cơ thể nhỏ bé ngày càng gầy mòn. Đã 17 tháng tuổi song con không thể lẫy, bò như những đứa trẻ bình thường khác. Hàng ngày, con phải tiến hành lọc máu ròng rã 10 tiếng đồng hồ. Cùng với những ngày tháng nơi bệnh viện, kinh tế gia đình anh Tiềm mỗi lúc một kiệt quệ dần.

Nguy cơ mất nhà

Cả tài sản chỉ có vài sào ruộng chẳng đủ ăn. Để kiếm thêm, anh Tiềm đi phụ hồ còn vợ bán miến ở chợ. Tằn tiện từng đồng, anh chị mới vun vén được cho gia đình nhỏ. Thời điểm con đổ bệnh, đi bệnh viện đúng lúc dịch Covid bùng phát, chẳng ai thuê mướn, anh Tiềm không làm ra tiền, phải đi vay nóng hơn 90 triệu đồng cứu con.

Ngay cả khi được bảo hiểm hỗ trợ nhưng tiền thuốc, những dịch vụ y tế ngoài danh mục bảo hiểm vẫn quá lớn. Số tiền hơn 90 triệu đồng hết sạch sau 2 lần phẫu thuật.

Nợ nần chồng chất khiến gia đình anh Tiềm lâm vào cảnh bần cùng. Ngoài việc chạy chữa cho Thiệu, vợ chồng anh còn chăm sóc cho hai con nhỏ khác nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Có những lần con cấp cứu, anh chị không có nổi một xu trong túi. Để con nguy kịch không đành, người cha khốn khổ ấy thường xuyên phải vay mượn người thân, hàng xóm

“Tôi nợ giờ cũng đã nhiều, chỉ mong sao con khỏe hơn, đỡ đi viện để đi làm lo trả nợ, mua thuốc thang cho con. Phải cắm nhà tôi cũng cắm. Để con xảy ra bề gì thì tội lắm. Vợ chồng tôi không đành lòng”, anh Tiềm nghẹn ngào.

Mới đây, các bác sĩ tư vấn thêm, khi bé Thiệu lớn hơn, nếu sức khỏe cho phép sẽ tiếp tục phẫu thuật để “sửa chữa” trái tim bị lỗi nhịp. Trước mắt, con vẫn cần thường xuyên lọc máu.

Tuy nhiên, lúc này đây, gia đình con đã hoàn toàn kiệt quệ về kinh tế. Trong lòng anh Tiềm canh cánh nỗi sợ con phải bỏ quá trình điều trị trong khi vẫn còn hy vọng.





Ông Đặng Văn Ninh, xóm trưởng xóm 7, xã Hải Phương cho biết: “Vợ chồng anh Tiềm không may có cháu Thiệu bị bệnh tim, thận nên đi viện suốt. Cũng vì vậy mà kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Địa phương cũng đã tổ chức quyên góp hỗ trợ cho cháu nhưng chỉ được phần nào. Mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, để cháu Thiệu được điều trị, vượt qua số phận”.

Phạm Bắc

