Nam Định : Xây dựng đô thị thông minh hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện (kỳ 2)

Kỳ II: Kết quả bước đầu và những vướng mắc cần tháo gỡ

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đô thị thông minh (ĐTTM) của tỉnh đã đạt được các kết quả bước đầu; xây dựng và đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm điều hành ĐTTM, đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước cũng như phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Từ đó đã góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy hành động, tạo sự bứt phá trong thực hiện lộ trình xây dựng ĐTTM của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp cũng như người dân, doanh nghiệp những năm tiếp theo.

Kết quả bước đầu

Sau gần một năm nỗ lực triển khai, ngày 2-11-2020, Trung tâm điều hành ĐTTM và các dịch vụ ĐTTM của tỉnh chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Định, sớm hơn dự kiến gần 1 tháng. Trung tâm ĐTTM được tập trung thiết lập đồng bộ 2 nội dung: Nguồn nhân lực; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng kỹ thuật CNTT. Trung tâm điều hành ĐTTM đặt tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh kết nối hơn 100 camera giám sát an ninh, giao thông và hoạt động tại một số đơn vị hành chính công Nhà nước trên địa bàn tỉnh với máy chủ hệ thống đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Cổng thông tin điều hành thông minh của tỉnh (địa chỉ truy cập:dieuhanh.namdinh.gov.vn) được xây dựng trên cơ sở tích hợp, kết nối các phần mềm dùng chung trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Trung tâm cũng đồng thời triển khai cung ứng các dịch vụ thí điểm ĐTTM như: Phản ánh hiện trường, giám sát an ninh trật tự, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát an toàn thông tin, giám sát dịch vụ công, giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh và chỉ tiêu báo cáo. Theo đó, Trung tâm điều hành ĐTTM mang đến những tiện ích phục vụ cơ quan quản lý Nhà nước, người dân như: xem và gửi báo cáo, chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản, quản lý lịch làm việc, quản lý nhiệm vụ, chương trình họp thông minh, tiếp nhận và trả lời ý kiến người dân, theo dõi, phân tích báo chí và mạng xã hội, hệ thống tích hợp camera và cảm biến, hệ thống giám sát an ninh, an toàn thông tin, các ứng dụng di động (app) cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các cán bộ công chức, viên chức và người dân trong toàn tỉnh. Tổ chức triển khai thí điểm việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh kiến nghị của người dân trên địa bàn thành phố Nam Định trong 5 lĩnh vực: xây dựng, môi trường, giao thông, an ninh trật tự và những khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng, thụ hưởng dịch vụ ĐTTM. Các sở, ngành chức năng, các địa phương đang tích cực tổng hợp cơ sở dữ liệu của đơn vị mình để tích hợp vào Trung tâm điều hành ĐTTM của tỉnh. Trong đó, ngành văn hóa – thông tin đã tạo lập chuyển đổi cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Sở GD và ĐT triển khai đồng bộ phần mềm “Quản lý nhà trường” tới tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành theo chuẩn kỹ thuật của bộ; ngành Công an đang nỗ lực hoàn tất những khâu cuối cùng trong việc cấp căn cước công dân điện tử và tích hợp dữ liệu dân cư.

Những tiến triển trong xây dựng ĐTTM đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Từ năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn song tỉnh ta vẫn là một trong số ít địa phương trên toàn quốc giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Trong bối cảnh phải giãn cách xã hội; đảm bảo an toàn dịch bệnh mọi hoạt động quản lý Nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, giáo dục, y tế đều đảm bảo tiến độ thông qua hình thức giao dịch trực tuyến giữa người dân và chính quyền. Đại diện Cục Tin học hóa (Bộ TT và TT) cho biết: Trong xây dựng chính quyền điện tử và ĐTTM, các ngành, các địa phương của tỉnh đã bám sát yêu cầu thực tiễn, từ đó đặt hàng doanh nghiệp viễn thông xây dựng mô hình trung tâm điều hành ĐTTM, cung ứng các dịch vụ ĐTTM đúng và trúng; đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp thực thi các phần việc trong chương trình xây dựng ĐTTM rất tự giác, trách nhiệm.

Những vướng mắc cần tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng ĐTTM trên địa bàn tỉnh có nhiều vấn đề phát sinh cần sớm giải quyết. Hiện tại mô hình ĐTTM mới chỉ dừng lại ở việc hình thành khung tham chiếu, vẫn còn thiếu rất nhiều cơ sở dữ liệu để có thể khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Hầu hết các dịch vụ ĐTTM mới chỉ phục vụ công tác điều hành nội bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước mà chưa nhận được sự tương tác của người dân để đạt mục tiêu tổng thể xây dựng chính quyền thông minh, xã hội thông minh và người dân thông minh. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu tích hợp dùng chung của tỉnh cũng phát sinh nhiều vấn đề về độ mở của dữ liệu, tính thống nhất giữa các ngành về cùng một dữ liệu và chế độ bảo mật an toàn hệ thống khi chia sẻ dữ liệu…

Cơ chế điều hành tiếp nhận, giải quyết, phản hồi kết quả phản ánh cho người dân trên hệ thống ĐTTM chưa quy định rõ về đơn vị tiếp nhận ý kiến phản ánh hiện trường của người dân và giới hạn thời gian trả lời để người dân tin tưởng tương tác với chính quyền qua kênh thông tin này. Ngoài ra, nguồn nhân lực công nghệ thông tin để vận hành Trung tâm Điều hành ĐTTM ở các địa phương, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn khi hầu hết cán bộ, công chức không được đào tạo chuyên sâu về CNTT. Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin mạng đặt ra cấp bách bởi khi khối lượng dữ liệu quá lớn, người sử dụng dữ liệu chưa thuần thục kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trong khi kỹ nghệ đánh cắp thông tin của các thế lực thù địch lại rất tinh vi. Ngoài ra vấn đề kinh phí chi trả cho các doanh nghiệp viễn thông sau thời gian hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình ĐTTM cũng là một phát sinh lớn. Những phát sinh này đã khiến cho việc điều hành tác nghiệp và tương tác hai chiều trên nền tảng ĐTTM còn hạn chế.