Nam Định: Xác minh nhóm đối tượng lạ tấn công người đi đường gây thương tích

Lãnh đạo xã Yên Đồng (Ý Yên, Nam Định) xác nhận thông tin có một nhóm đối tượng lạ tấn công người đi đường vào ban đêm gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin ban đầu, trên địa bàn xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định gần 2 tháng nay vào ban đêm thường xuyên xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt tấn công vô cớ những người đi đường gây ra những hoang mang cho người dân khu vực.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân đến PV báo Người Đưa Tin, vào khoảng 2 tháng gần đây, trên địa bàn xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, xuất hiện một nhóm đối tượng thường tấn công người đi đường.

Nhóm đối tượng thường xuất hiện trên đoạn đường trường THPT Đại An, xã Yên Đồng vào buổi tối, để chờ sẵn người tham gia giao thông đi qua.

Khi người dân đi qua, nhóm này tấn công người đi đường bằng cách đạp xô ngã xuống ao ruộng. Táo tợn hơn, chúng còn rạch mặt nạn nhân, khiến cho nạn nhân hoảng loạn, gây hoang mang cho người dân trong khu vực.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Viết Thấm, Chủ tịch UBND xã Yên Đồng xác nhận thông tin: “Công an xã đã nắm được vụ việc. Xã đã loan báo cho người dân để cảnh giác và cho công an xã phối hợp cùng công an chính quy về địa phương nằm vùng theo dõi”.

Tuy nhiên theo ông Thấm, thông tin người dân bị các đối tượng tấn công rồi rạch mặt phải đưa đi cấp cứu thì địa phương không thấy có.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo (https://www.nguoiduatin.vn/nam-dinh-xac-minh-nhom-doi-tuong-la-tan-cong-nguoi-di-duong-gay-thuong-tich-a460553.html)