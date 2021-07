NAM ĐỊNH : UBND huyện khen thưởng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và Công an thị trấn Quất Lâm.

Đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã đến động viên, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và Công an thị trấn Quất Lâm trong thực hiện Kế hoạch “Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm huyện Giao Thủy”.

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ thị của BTV huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về “Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm huyện Giao Thủy”, ngay sau khi triển khai kế hoạch Tổ công tác đặc biệt của Công an huyện, Công an thị trấn Quất Lâm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo trực 100% quân số, phối hợp chặt chẽ với Tổ thường trực của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức triển khai đồng loạt, quyết liệt trên tất cả các mặt công tác, rà soát lập danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các đối tượng trong diện quản lý. Tổ chức tuần tra 24/24h trên địa bàn 17 tổ dân phố và khu du lịch nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống dịch Covid -19.

Trong đó ngày 14 và 15/7/2021 Tổ công tác của Công an huyện, Công an thị trấn Quất Lâm phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh tuần tra tại khu vực Quốc lộ 37B thuộc tổ dân phố Lâm Quý, thị trấn Quất Lâm đã phát hiện, bắt quả tang 2 vụ bằng 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Hoàng Văn Thành sinh năm 1965 hộ khẩu thường trú xóm Nam Giang xã Hải Đông, Hải Hậu và Lương Văn Tiền sinh năm 1983 trú tại xóm 7 xã Hải Hà huyện Hải Hậu có hành vi tàng trữ Heroin để sử dụng cho bản thân.

Ngày 16/7/2021, Tổ công tác Công an huyện phối hợp với Công an huyện Hải Hậu kiểm tra phát hiện bắt quả tang tại khách sạn Bắc Hà khu du lịch Quất Lâm có 5 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp, khám xét các phòng nghỉ thu giữ 28 gói Ketamin, 648 viên thuốc lắc và vật dụng, tài liệu liên quan. Ngoài ra, vào khoảng 22h30 phút ngày 14/7/2021 cán bộ chiến sĩ Công an huyện, Công an thị trấn Quất Lâm phối hợp Phòng PC04 Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện bắt quả tang tại phòng 102 nhà nghỉ Sao Biển 1 khu du lịch biển Quất Lâm, chủ nhà nghỉ là Vũ Thị Thoa, sinh năm 1972 hộ khẩu thường trú xã Giao Tiến có hành vi chứa mại dâm. Hiện lực lượng chức năng tạm giữ đối tượng, bàn giao cho Công an huyện thụ lý, điều tra giải quyết.

Để động viên kịp thời các tập thể các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch “Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm huyện Giao Thủy”. Đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến động viên, khen thưởng cho tập thể cán bộ chiến sỹ Công an huyện và Công an thị trấn Quất Lâm./.