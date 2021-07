Nam Định : Tuổi trẻ toàn tỉnh với phong trào “tiếp sức mùa thi”

Nhằm góp phần hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, chất lượng, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

Thực hiện kế hoạch của Tỉnh Đoàn, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào các ngày 7 và 8-7-2021, huyện Đoàn Nam Trực sẽ triển khai thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Huyện Đoàn đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện với các hoạt động: Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ từ thí sinh và sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Phòng GD và ĐT, Trung tâm Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các điểm thi; đo thân nhiệt, nhắc nhở rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào và sau khi ra khỏi các điểm thi, phân luồng giao thông trước cổng trường…

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 là hoạt động thường niên trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch “Tình nguyện hè” do Tỉnh Đoàn tổ chức nhằm hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 35 điểm thi ở 10 huyện, thành phố với tổng số 911 phòng thi và có 20.962 thí sinh đăng ký dự thi. Mỗi huyện, thành phố bố trí ít nhất 2 điểm thi dự phòng (là trường THPT hoặc trường THCS không cùng địa bàn xã, phường với các trường THPT được đặt làm điểm thi) để sẵn sàng tiếp nhận thí sinh của điểm thi lân cận trong tình huống bất thường.

Để thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngay từ tháng 3, Tỉnh Đoàn đã chủ động phối hợp với Sở GD và ĐT, Sở LĐ-TB và XH tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh, giao lưu và định hướng nghề nghiệp cho 100% học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên của tỉnh.

Tại đây, các em được trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy chế thi, xét tuyển, cách nộp hồ sơ, những điểm mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, cơ hội việc làm đối với một số ngành nghề cụ thể. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi; chia sẻ kinh nghiệm thi cử; miễn phí, thuận tiện cho việc di chuyển tới các điểm thi; rà soát các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ, động viên tinh thần. Tại mỗi điểm thi, các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ các thí sinh như: Phối hợp với các lực lượng cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi và các chốt giao thông quan trọng; cung cấp nước uống miễn phí; ra quân các đội xe ôm tình nguyện đưa đón thí sinh tới địa điểm thi, phát khẩu trang miễn phí, nhắc nhở 100% thí sinh và người nhà đeo khẩu trang, hỗ trợ đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân cài đặt ứng dụng “Bluezone” – ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, các thanh niên tình nguyện cũng vận động, hướng dẫn các phụ huynh, người dân cài đặt và sử dụng. Trước đó, tại các điểm thi, các đoàn viên, thanh niên đã lao động vệ sinh môi trường tại các khu vực thi; lắp đặt 35 điểm rửa tay sát khuẩn; bố trí gần 60 điểm trông giữ xe; tổ chức được 30 điểm trông đồ miễn phí cho trên 800 lượt thí sinh; liên hệ các địa điểm nghỉ trưa tạm thời cho thí sinh và người nhà thí sinh nếu có nhu cầu.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Đoàn Thanh niên triển khai, thực hiện đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Đây thực sự là môi trường giáo dục của thanh niên, để thanh niên cống hiến, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành./.