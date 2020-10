Nam Định ‘Tử chiến’ ở sân Vinh và Lạch Tray

Cuộc chiến trụ hạng giữa Nam Định và Quảng Nam đều diễn ra trên sân khách, nóng bỏng với những mưu toan khó lường từ hậu trường.

Gạt bỏ nước mắt và cay đắng sau nhiều trận đấu bị trọng tài đè ngửa làm mất điểm, Nam Định (17 điểm) đá trên sân Vinh của SL Nghệ An có tính chất một mất một còn với Quảng Nam (15 điểm) làm khách ở Hải Phòng cùng diễn ra lúc 17 giờ hôm nay (31-10).

Hai trận đấu này đúng nghĩa “tử chiến” vì một cú sẩy chân là chôn vùi bao công sức của CLB cho cả mùa giải. Nam Định may mắn hơn Quảng Nam với hơn 2 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -11, so với đối thủ -15. Nghĩa là Nam Định chỉ cần hòa trên sân Vinh thì trụ hạng với điều kiện Quảng Nam không thắng ở sân Lạch Tray từ năm bàn trở lên.

Thiệt thòi của Nam Định là vắng chân sút đội trưởng hay nhất Đỗ Merlo do thẻ phạt nhưng bù lại họ đón nhận rất nhiều tình cảm thương mến của người yêu bóng đá. Đội bóng của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ thề chơi một trận để đời, như một cách đáp lại lòng tin của giới hâm mộ Nam Định không quản ngại đường sá xa xôi hứa hẹn nhuộm vàng sân Vinh.

Thật lạ trong một cuộc chiến sinh tử này, mọi giới đều nghiêng cửa trụ hạng cho Nam Định. Ai cũng tiếc cho bóng đá thành Nam sau bảy năm ròng rã trở lại V-League làm nên hiện tượng ở sân Thiên Trường với lượng khán giả đông đảo và cuồng nhiệt lại sa chân vào cuộc đua khắc nghiệt mà không phải do lỗi lầm của mình. Những tiếng còi sai trái của trọng tài đã tước đi của Nam Định khoảng 8 điểm mà chính họ thừa nhận, khi thầy trò Nguyễn Văn Sỹ chỉ cần 1 điểm nữa là trụ hạng V-League.

Chính cái sự oái oăm ấy của Nam Định, lẫn sự ngoằn ngoèo của Quảng Nam với nhiều sự trợ giúp từ trọng tài cùng một số CLB thân thiết đã dấy lên những sự nghi ngại không chỉ mập mờ trên sân bóng. Bởi rất khó để Hải Phòng nỗ lực chơi hết mình khi đã chắc chắn trụ hạng. Tương tự, SL Nghệ An nếu không chịu sự tác động nào cũng không muốn gây thù chuốc oán để làm gì hoặc ngược lại là chơi vì mối quan hệ riêng của mình.

Quảng Nam không có toàn quyền tự quyết mà chỉ có một cửa phải thắng Hải Phòng thật đậm và hồi hộp chờ Nam Định sẩy chân. Nói như HLV Nguyễn Thành Công là mọi sự còn do… ông trời quyết định. Thầy trò ông Công sẽ làm mọi cách để lách qua khe cửa hẹp và nuôi dưỡng niềm tự hào địa phương với nguồn tài trợ lớn của bầu Hiển. Nếu đúng thế thì Nam Định đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là đội… rớt hạng do tiếng còi của trọng tài.

V-League sẽ mất rất nhiều…

Trọng tài giỏi cầm còi chung kết ngược

Ban trọng tài VFF sẽ rất cẩn trọng phân công “vua sân cỏ” làm nhiệm vụ hai trận chung kết ngược gay cấn của Nam Định và Quảng Nam. Theo đó, hai trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sẽ điều khiển trận đấu trên sân Lạch Tray và trọng tài Hoàng Ngọc Hà cầm còi ở sân Vinh vào chiều nay, 31-10. Hai trận này sẽ căng thẳng nhưng không quá khó vì các đội chủ nhà SL Nghệ An và Hải Phòng đều không có nhiều động lực chiến đấu.





Lịch đấu muộn V-League 2020 lượt cuối nhóm B: SL Nghệ An – Nam Định (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Hải Phòng – Quảng Nam (Thethaotintuc trực tiếp 17 giờ), SHB Đà Nẵng – Thanh Hóa (ThethaoTV trực tiếp 15 giờ).