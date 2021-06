Nam Định: Trường Mầm non Hải Lý – Con lớn lên từ nhữɴɢ vườn rau sạch

Chiều chiều, các cô giáo tranh thủ ra vườn nhổ cỏ, bắt sâu và tưới nước để những luống rau cứ thế xanh tốt, non tơ. Đàn con nhỏ thấy thế cũng ríu rít ùa ra: “Cô ơi, để con giúp cô!”, “Cô ơi, con nhổ cỏ nhé!”. Vườn rau sạch ngay tại khuôn viên của cô và trò trường Mầm non Hải Lý đã được chăm sóc hàng ngày như thế!

Không lo thực phẩm bẩn

Thời gian gần đây, mô hình trồng rau sạch trong trường học đã được triển khai tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục kỹ năng sống, giúp các em biết quý trọng thành quả lao động do mình và người khác làm ra. Đồng thời, các nông sản này còn được sử dụng trong bữa ăn bán trú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Với ý nghĩa đó, các hoạt động trong lớp học của trường Mầm non Hải Lý đã tận dụng tối đa không gian ngoài trời để xây dựng “Vườn rau của bé”. Đến tham quan vườn rau xanh sạch của cô trò trường Mầm non Hải Lý, nhiều người không khỏi thích thú trước cả một thảm màu xanh ở góc phía sau trường. Nhờ bàn tay khéo léo của các cô giáo, mỗi luống rau đều được vun gọn gàng, thẳng tắp. Nhiều loại rau như cải ngọt, cải bó xôi, mồng tơi đang lên xanh mơn mởn, cà chua thì trĩu trịt quả đỏ, quả xanh vô cùng thích mắt. Vườn rau sạch ở đây chẳng khác gì một nông trại thu nhỏ vậy!

Để có vườn rau sạch phục vụ cho các hoạt động giáo dục cũng như bữa ăn của trẻ, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên dành nhiều ngày công, nhất là tranh thủ sau những giờ đứng lớp và cuối tuần để làm đất, gieo trồng, chăm sóc tỉ mẩn mỗi luống rau. Mỗi người đều dành vài giờ đồng hồ mỗi tuần để lao động trong vườn trường nên thành quả ngày hôm nay chính là tâm huyết không hề nhỏ của tập thể cán bộ, giáo viên của trường Mầm non Hải Lý.

Từ ngày có vườn rau sạch “tự cung tự cấp, giáo viên và phụ huynh đều yên tâm về nguồn thực phẩm cho trẻ, lại đảm bảo tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn nên ai cũng mong muốn vườn rau sẽ mãi xanh và ngày càng rộng rãi.

Những bài học đầu đời

Xây dựng vườn rau sạch không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, góp phần cho môi trường sư phạm của nhà trường sáng – xanh – sạch – đẹp mà còn là môi trường giúp trẻ khám phá, phát triển tri thức về thế giới diệu kỳ xung quanh. Vườn rau giúp trẻ có không gian vui chơi, hoạt động ngoài trời, trải nghiệm trong môi trường lành mạnh. Thông qua các giờ học ngoại khóa tại trường, các bé được tiếp xúc với hoạt động trồng trọt, chứng kiến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, qua đó phân biệt được các loại rau, củ, quả.