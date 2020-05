Nam Định triệt phá nhiều vụ án phức tạp về ma túy, cờ bạc

Ngày 29/5, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Theo Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp; đặc biệt là nhiều đối tượng đã lợi dụng lúc cơ quan chức năng đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 để hoạt động phạm tội như mại dâm, ma túy, trộm cắp tài sản…

Ban Giám đốc Công anh tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng tấn công mạnh vào các nhóm đối tượng này để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nam Định, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Nam Định phát hiện một đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp từ tỉnh Sơn La về thành phố Nam Định tiêu thụ. Rạng sáng 27/5, tại khu vực đường đê sông Đào, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Nam Định đã tiếp cận, bắt giữ đối tượng N.V.H. (trú tại thành phố Sơn La) đang tàng trữ trái phép 5 kg ma túy đá, một điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan. Lực lượng chức năng đang đấu tranh khai thác mở rộng vụ án.

Hồi 13 giờ ngày 26/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1988, trú tại thành phố Nam Định) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, lực lượng công an đã thu giữ 30 gam ketamin, một điện thoại di động, một xe máy và một số vật chứng có liên quan. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm một đối tượng trú tại tỉnh Bắc Ninh có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại quốc lộ 21B, gần trạm thu phí Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, thu giữ 1 kg ketamin, một xe ô tô và 220 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Thời gian qua, địa bàn thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực nổi lên hoạt động mua bán lô đề trái phép, các đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ cao vào việc đánh bạc, hình thành đường dây lô đề theo nhiều cấp, số tiền sử dụng trong việc mua bán số lô, số đề lên tới hàng tỷ đồng. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Nam Trực đã tập trung đấu tranh bắt giữ 7 đối tượng để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/3, Công an xã Yên Nhân, huyện Ý Yên nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại khu vực xóm 7. Nhận được tin báo, Công an huyện Ý Yên đã cử lực lượng phối hợp với Công an xã Yên Nhân bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ. Sau một thời gian tập trung điều tra từ các dấu vết để lại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975, trú tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên). Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Dịp này, 28 tập thể, 49 cá nhân thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định và Công an các huyện: Ý Yên, Nam Trực và thành phố Nam Định đã được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm.