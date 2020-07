Nam Định triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 của tỉnh họp, triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ðồng chí Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 6h ngày 20/7, tỉnh Nam Định có 370 ca bệnh nghi ngờ đã được cách ly tại cơ sở y tế và đều đã ra khỏi cơ sở cách ly.

Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (Trung đoàn 180, huyện Vụ Bản) đến nay đã tiếp nhận 949 trường hợp; trong đó 837 trường hợp đã được ra khỏi cơ sở cách ly. Hiện đang thực hiện cách ly 112 trường hợp, trong đó Quân khu 3 chuyển về 79 người nhập cảnh từ Nga; 30 người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc và 3 sinh viên Lào nhập cảnh vào học tập. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung ở khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản), đến nay đã tiếp nhận 150 trường hợp là chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh, trong đó 99 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định; hiện còn 51 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế, tình trạng sức khỏe đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Về tình hình cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, toàn tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch bệnh COVID-19 cho 5.664 trường hợp. Ðến nay, tất cả các trường hợp đều đã qua 14 ngày cách ly. Tình hình xét nghiệm, toàn tỉnh đã lấy tổng số 1.807 mẫu; trong đó: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy 1.407 mẫu. Kết quả, 1.803/1.807 mẫu âm tính; 4 mẫu xét nghiệm lần 1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này trong đoàn người nhập cảnh từ Nga về Việt Nam được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh từ ngày 17-7. 4 mẫu này hiện đang gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định lại.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Ðoài khẳng định thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia của người dân, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát, không phát hiện ca bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Nam Định tiếp nhận một số người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn và người Việt Nam ở nước ngoài là các vùng có dịch Covid-19 hồi hương. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại các đối tượng có nguy cơ cao; phân khu, cách ly từng đối tượng tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn Hồi An. Ngành Y tế và các ngành chức năng rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, các điều kiện phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho độ ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, người phục vụ và người chữa bệnh.

Cũng trong ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tỉnh đi kiểm tra công tác cách ly y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở cách ly y tế tập trung ở khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản).

Hiện nay, Sở LÐ-TB và XH, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát, lập danh sách và phương án tiếp nhận, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh về tỉnh để làm việc, trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục quản lý chặt chẽ người nước ngoài làm việc trong địa bàn quản lý.