Nam Định: Triển khai giải quyết ‘vấn đề Quất Lâm’

Khác với ý kiến đưa ra hồi năm 2013 của quan chức Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) về việc khu du lịch biển Quất Lâm không có hoạt động mại dâm, các ý kiến tại hội nghị do Công an tỉnh Nam Định tổ chức sáng nay đều thừa nhận kể từ khi được thành lập (1997) đến nay, tệ nạn mại dâm diễn ra phổ biến, công khai, phức tạp tại địa chỉ này.

Sáng nay, 29/6, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm (Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy).

Bản Kế hoạch được phát hành tại hội nghị dài hơn 14 trang đánh máy, được Công an tỉnh Nam Định xây dựng ngày 17/6, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phê duyệt.

Đi kèm mại dâm là ma túy, buôn bán người…

Trong bản kế hoạch, nhà chức trách địa phương thống kê, tại khu du lịch biển Quất Lâm (rộng 0,151 km2, nằm trong thị trấn Quất Lâm rộng hơn 791 km2) hiện có 113 ki-ốt giáp kè biển, 8 khách sạn, 4 trong số này có dịch vụ xông hơi, massage; có 27 nhà nghỉ, 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 14 nhà hàng ăn uống do 155 người làm chủ. Trong số những nhân viên đang phục vụ tại đây có 120 người có hợp đồng lao động.

“Tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tại Khu du lịch biển Quất Lâm còn diễn biến phức tạp, gây tiếng “xấu”, ảnh hưởng đến ANTT, gây bất bình trong nhân dân”.

“Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi nhằm che dấu hành vi phạm tội; lợi dụng khu du lịch tập trung đông người, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phạm tội liều lĩnh, táo bạo, lợi dụng hoạt động chứa chấp, môi giới, mua bán, dẫn dắt mại dâm”, Công an tỉnh Nam Định nhìn nhận về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu du lich nằm gần “nơi con sông Hồng chảy về với biển”.

Thống kê của Công an tỉnh cho hay, trong 5 năm (6/2016 – 6/2021) qua, riêng tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH tại khu du lịch này xảy ra 23 vụ; 30 vụ tội phạm về tệ nạn mại dâm, cờ bạc; 48 vụ tội phạm về ma túy; 3 vụ tội phạm về kinh tế, môi trường được phát hiện.

Nói về thực trạng tệ nạn mại dâm ở Khu du lịch biển Quất Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nam Định Lưu Văn Tuyển mô tả: “Người mua dâm lẫn trong khách du lịch, người bán dâm giả dạng là du khách, một số giả dạng là nhân viên, lao động làm công cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ”.

“Một số gái mại dâm thoát ly khỏi sự quản lý của chủ sử dụng lao động, tự liên lạc với lễ tân khách sạn để bán dâm, tự giới thiệu khách mua dâm cho nhau và hình thành đường dây bán dâm tự phát”.

“Đã phát hiện một số vụ bán dâm diễn ra trong các khách sạn, nhà nghỉ; các gái gọi, tội phạm môi giới mại dâm thường sử dụng mạng xã hội để hành nghề”, ông thông tin và cho hay: “Chủ khách sạn, nhà hàng thường không trực tiếp môi giới mại dâm mà giao quyền cho lễ tân khách sạn điều hành hoạt động mua bán dâm để tránh bị kiểm tra, bắt giữ, truy tố”.

Đặc biệt, theo vị Phó Giám đốc Sở, số lao động thuộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn biến động liên tục, số lao động theo mùa vụ, trá hình chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số lao động được chủ đăng ký với chính quyền.

Dân thiếu việc làm, môi trường sống nhiều tiêu cực, cán bộ chưa thật trách nhiệm

Lý giải thực trạng trên, Công an Nam Định chỉ ra hàng loạt nguyên nhân, trong đó, về khách quan, do tình hình kinh tế-xã hội khó khăn, nhiều lao động chưa có việc làm; do tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đạo đức của một bộ phận người trong xã hội xuống cấp, do lối sống thực dụng, hưởng thụ, chạy theo lợi ích vật chất; do tác động tiêu cực của văn hóa phẩm đồi trụy, do thông tin xấu độc; do một số quy định của pháp luật về đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chưa thống nhất, chưa được hướng dẫn, còn xung đột, khó áp dụng.

Về chủ quan, theo Công an tỉnh Nam Định, do chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, chưa vận động được đông đảo quần chúng ở địa phương tham gia; chưa tạo được dư luận mạnh mẽ lên án, bài trừ tệ nạn. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lich, lao động; phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự còn tồn tại, hạn chế. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác này chưa cao. Lực lượng chức năng, bao gồm cả lực lượng công an có lúc chưa thường xuyên, liên tục trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật…

Xây dựng hình ảnh Quất Lâm “không mại dâm”





Đặt mục tiêu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm tại Quất Lâm, xây dựng hình ảnh Quất Lâm không có mại dâm, Công an tỉnh Nam Định đã thành lập Ban Chỉ đạo (28 người, gồm 9 đại tá, 9 thượng tá, 2 trung tá của Công an tỉnh; 8 lãnh đạo Sở, ban ngành của tỉnh, do Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban), Tổ giúp việc (12 sỹ quan công an khác) thực hiện kế hoạch chuyên đề trên.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc; Công an tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 16 phòng nghiệp vụ và Công an huyện Giao Thủy.

Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh Nam Định đã đưa ra 14 đề nghị đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên nòng cốt, Huyện ủy, UBND huyện Giao Thủy (nơi có khu du lịch Quất Lâm) để chỉ đạo, phối hợp thực hiện kế hoạch chuyên đề trên.