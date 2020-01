Nam Định triển khai biện pháp phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh do virus corona

Chiều 30/1, tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu ngành y tế tỉnh, các địa phương, cơ quan chuyên môn sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch bệnh này trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định lưu ý, thời điểm sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn Nam Định có nhiều lễ hội, thu hút đông đảo khách thập phương về du Xuân, đi lễ. Đặc biệt, Nam Định có các chủ doanh nghiệp, chuyên gia, công nhân nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, do đó tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.



Vì vậy, ngành y tế tỉnh cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Nam Định về phòng, chống dịch; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức cho người dân về dịch bệnh này để mọi người chủ động phòng ngừa, có nhận thức đúng, đầy đủ, tránh tâm lý hoang mang gây bất an trong cộng đồng.

Ngành y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh theo dõi tình hình di chuyển, sức khỏe của các lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định làm việc với các công ty du lịch, hãng lữ hành xem xét hủy các tour du lịch từ các nước, vùng lãnh thổ, địa bàn có dịch về Nam Định. Công an tỉnh Nam Định theo dõi, xử lý nghiêm những thông tin sai lệch, không đúng sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona để tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định Bùi Thị Minh Thu cho biết, tính đến ngày 30/1, tại Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này, UBND tỉnh Nam Định, ngành y tế tỉnh đã ban hành các văn bản gửi các cơ sở y tế, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngành y tế cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết, nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, địa phương trong cả 3 tình huống gồm: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona chưa xuất hiện trên địa bàn; xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập về địa phương và dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hiện Nam Định đẩy mạnh truyền thông và các hoạt động giám sát, dự phòng, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên đội cơ động phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh để thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nếu có; xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường…

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Nam Định, trên địa bàn tỉnh có 295 lao động, chuyên gia Trung Quốc làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy; trong đó, 84 người ở lại Nam Định làm việc không về nước nghỉ Tết, sức khỏe những người này vẫn bình thường. Hiện 211 lao động Trung Quốc về nghỉ Tết chưa trở lại làm việc…

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)