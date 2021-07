Nam Định : Trên 20.900 thí sinh tỉnh ta hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Chiều 8-7, thí sinh tỉnh ta tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã hoàn thành buổi thi cuối cùng với môn thi Ngoại ngữ. Sáng 8-7, đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh đã đi kiểm tra công tác thi tại 2 điểm thi: điểm thi THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) và điểm thi THPT Hoàng Văn Thụ (Vụ Bản). Tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất các phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi; công tác an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch… Đồng chí đánh giá cao các trường đã chủ động, tích cực, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt cho kỳ thi và chúc thầy, trò các nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau 2 ngày thi (ngày 7 và 8-7), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc thành công, các điểm thi đã siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế thi và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo nhanh của Sở GD và ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, môn Ngữ văn có 20.925/20.960 thí sinh dự thi, vắng 35 thí sinh. Môn Toán có 20.916/20.960 thí sinh dự thi, vắng 44 thí sinh.

Trong ngày thi đầu tiên không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Ở tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, tổng số thí sinh dự thi môn Vật lý là 10.465/10.487 em đăng ký, 22 em vắng; tổng số thí sinh dự thi môn Hóa học là 10.465/10.486 em đăng ký, 21 em vắng; tổng số thí sinh dự thi môn Sinh học là 10.300/10.316 em đăng ký, 16 em vắng. Ở tổ hợp các môn Khoa học xã hội, tổng số thí sinh dự thi môn Lịch sử là 10.334/10.355 em, vắng 21 em; tổng số thí sinh dự thi môn Địa lý là 10.292/10.312 em, vắng 20 em; tổng số thí sinh dự thi môn Giáo dục công dân là 8.306/8.320 em, vắng 14 em. Môn Ngoại ngữ có tổng số thí sinh dự thi là 18.587 em (trong đó: Tiếng Anh 18.510 em, tiếng Pháp 31 em, tiếng Nga 27 em, tiếng Trung 14 em, tiếng Đức 1 em, tiếng Nhật 4 em); vắng 37 thí sinh. Trong ngày thi thứ hai cũng không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Theo Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Nam Định, các Ban Chấm thi sẽ tổ chức chấm bài thi từ ngày 10-7 và chậm nhất đến ngày 24-7 hoàn thành. Hội đồng thi công bố kết quả thi vào ngày 26-7./.