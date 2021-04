Nam Định: Thôn An Lạc, xã Tam Thanh đạᴛ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ᴍớɪ ᴋɪểᴜ ᴍẫᴜ

Sáng ngày 2/4, Đoàn thẩm định khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của huyện đã về thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn An Lạc, xã Tam Thanh.

Thôn An Lạc, xã Tam Thanh có 231 hộ dân, với hơn 919 khẩu. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tam Thanh, trong thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, Ban chi ủy thôn đã lãnh đạo Nhân dân chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với tập trung phát triển các ngành nghề phụ, tăng thu nhập cho gia đình. Theo báo cáo, hiện trong thôn có 32 cơ sở phát triển nghề mộc, mỗi cơ sở tạo việc làm cho từ 3 lao động trở lên; nhiều hộ phát triển kinh doanh dịch vụ, mang lại thu nhập khá. Nhờ vậy, trên 99% lao động của thôn có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống của Nhân dân thôn An Lạc được nâng lên với thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo.

Kinh tế hộ phát triển, các hộ dân trong thôn có điều kiện kiến thiết nhà ở, cải tạo khuôn viên gia đình sạch đẹp, thoáng mát và đóng góp làm cơ sở hạ tầng thôn khang trang theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện 100% số hộ của thôn An Lạc có nhà ở vững trãi, trong đó có từ 50% số hộ trong thôn trở lên có nhà ở kiên cố, cùng các phương tiện giao thông, tiện nghi sinh hoạt đắt tiền; cơ sở vật chất văn hóa thôn khang trang; 100% đường dong ngõ, đường trục thôn và gần 68% đường giao thông nội đồng được đổ bê tông và cứng hóa, có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nhân dân thôn An Lạc đóng góp 120 nghìn đồng/ khẩu cùng với hỗ trợ của địa phương để xây cống tưới tiêu và làm 1,5m đường giao thông nội đồng, với tổng giá trị 172 triệu đồng; làm hệ thống rãnh thoát nước ở các dong ngõ trị giá hàng chục triệu đồng và chủ động đóng góp mở rộng, đổ bê tông tuyến đường trục thôn thêm từ 3 đến 3,5m, cũng là tuyến đường liên xã chạy qua địa bàn; đồng thời xây ô trồng cây xanh và xây kè bên lề đường để tránh bị sạt lở, với tổng giá trị đầu tư hàng trăm triệu đồng… Ngoài ra, Nhân dân trong thôn còn tích cực hưởng ứng mô hình phân loại rác thải tại nguồn trong công tác vệ sinh môi trường. Được sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và sự vào cuộc, hướng dẫn của các hội, đoàn thể, đến nay, thôn An Lạc đã có trên 85,5 % số hộ đã và đang thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ, góp phần giảm lượng rác thải hữu cơ xả thải ra môi trường và từng bước thay đổi nhận thức của Nhân dân trong thôn về công tác vệ sinh môi trường; tự nguyện tham gia cải tạo cảnh quan, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường nông thôn mới.

Có được thành quả này là nhờ cấp ủy, chính quyền thôn đã biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân trong thôn không chỉ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ, xây dựng gia đình văn hóa. Đến nay, thôn An Lạc, xã Tam Thanh có trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.