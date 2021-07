Nam Định: Thí sinh tự tin đến trường thi

Chiều 7/7, hơn 20 nghìn thí sinh ở Nam Định bước vào thi môn Toán – môn thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sáng nay, sau khi môn Ngữ văn kết thúc, nhiều giáo viên và học sinh nhận xét đề thi vừa sức. Từ đó, tâm thế tự tin ở các thí sinh bước vào thi môn Toán cũng rất vững vàng.

Theo ghi nhận, thời tiết tại tỉnh Nam Định đang rất âm u do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Vì sợ mưa to nên nhiều phụ huynh đưa con em đến điểm thi khá sớm. So với mấy ngày trước đây, hôm nay thời tiết tại Nam Định khá mát mẻ.

Em Phạm Văn Tiến, thí sinh tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Trường Thuý (Xuân Trường), cho biết: “Sáng nay trước khi thi Ngữ văn, em và các bạn rất căng thẳng. Nhưng sau môn thi, thấy đề dù hơi khó nhưng vẫn không nằm ngoài đề cương ôn tập nên hiện tại đang rất tự tin, không còn hồi hộp như sáng nay nữa”.

Sáng 7/7, tại Nam Định có 20.925/20.960 thí sinh có mặt dự thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, toàn tỉnh có 35 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 7/7, hiện chưa rõ lý do.