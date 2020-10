Nam Định Tập trung khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp sau mưa bão

Tính đến hết ngày 15-10, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được 73% diện tích lúa mùa và trồng được 6.610ha cây vụ đông, đạt 58% kế hoạch. Toàn tỉnh có 16,2 nghìn ha nuôi thủy sản, hiện nhiều đối tượng nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm cho thu hoạch. Đến hết tháng 9, sản lượng thu hoạch ước đạt trên 84 nghìn tấn.

Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực tỉnh ta từ ngày 14-10 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), đã có 4.490ha lúa mùa bị ảnh hưởng do mưa bão, trong đó 870ha lúa bị đổ sát đất và 125ha lúa bị ngập úng. Các xã có diện tích bị ngập úng là Giao Phong, Giao Thiện, Giao Lạc, Giao An, Giao Yến, Giao Hương, Giao Thanh (Giao Thủy); Xuân Tân (Xuân Trường); Nam Thái, Nam Lợi, Nam Hải, Đồng Sơn, Bình Minh (Nam Trực)… Có 150ha rau màu bị thiệt hại trên 70% tập trung tại 2 huyện Mỹ Lộc và Hải Hậu. Về thủy sản, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh ta không có thiệt hại đáng kể. Để khắc phục thiệt hại sau mưa bão, hiện nay, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các địa phương tập trung phương tiện để tiêu, rút nước chống úng cho lúa và cây vụ đông.

Các địa phương chỉ đạo cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn nông dân dựng lúa bị đổ, cột thành chùm để tránh hạt lúa nảy mầm trên bông. Sở NN và PTNT tăng cường cán bộ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nông dân vệ sinh ao đầm, xử lý môi trường nuôi và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Sau mưa bão, Sở NN và PTNT đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch những diện tích lúa mùa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” và những đối tượng nuôi thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm. Tranh thủ thời vụ đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây vụ đông; trong đó cây khoai tây tập trung trồng từ ngày 20-10 đến 10-11, các cây rau ngắn ngày tập trung gieo trồng đến cuối tháng 11./