Nam Định : Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn

Theo nhận định của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh chủ yếu từ các tỉnh biên giới như: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…

Mặt khác thời gian gần đây một số đối tượng người Việt sống tại châu Âu đã dùng thủ đoạn gửi ma túy qua đường bưu điện về địa bàn tỉnh tiêu thụ càng làm cho tình hình trở nên phức tạp. Tội phạm ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên tàng trữ các loại vũ khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Hoạt động mua bán ma túy tại các địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp rất đa dạng; nhiều đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về hình sự, ma túy; một số đối tượng lợi dụng việc bị nhiễm HIV, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ để buôn bán ma túy… Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy; tập trung phát hiện, bắt giữ những đối tượng cộm cán; từng bước ngăn chặn từ xa, không để ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết: Trước những diễn biến mới của tội phạm ma túy, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tham mưu phục vụ Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triệt xóa các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới, không để tái phức tạp tụ điểm ma túy đã triệt phá.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 760 vụ, 1.034 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 18,1kg ma túy tổng hợp; 2kg heroin; 6.096 viên hồng phiến, thuốc lắc; 5 gam thuốc phiện, 42 cây cần sa; 19 bộ sử dụng ma túy tổng hợp; 1 súng hơi, 1 súng K54 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Trong đó đã phá 21 chuyên án, bắt 47 đối tượng, triệt phá 7 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh đưa về Nam Định tiêu thụ; lập hồ sơ đề nghị truy tố 306 vụ, 328 đối tượng; xử lý hành chính 454 vụ, 702 đối tượng. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị triệt xóa tụ điểm chứa chấp, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp tại Khách sạn Hong Kong, thuộc thôn Dinh Tần xã Yên Bằng (Ý Yên), phát hiện 71 đối tượng có biểu hiện tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 33 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 18 gói ketamine, 19 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 bộ máy vi tính… Tiếp đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Sơn La – Hòa Bình về Nam Định tiêu thụ; bắt, khởi tố 4 đối tượng; thu giữ 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 500 viên hồng phiến, 1 gói heroin, 1 xe ô tô, 9 điện thoại di động, 7,2 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Hồi 15 giờ 15 phút ngày 1-2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phá chuyên án, bắt quả tang Trần Minh Quyết (SN 1992) ở đường Điện Biên, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 1 dao găm và 1 khẩu súng K54 có 4 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Quyết từng có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Từ những chứng cứ thu được, Quyết đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý đảm bảo an ninh trật tự. Công an các huyện, thành phố phối hợp với các cấp, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý trên hệ thống truyền thanh cơ sở, bằng loa lưu động tại các khu dân cư, các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân. Phát động nhân dân tích cực tố giác tội phạm và giúp đỡ lực lượng Công an trong đấu tranh phòng chống ma túy./.