Nam Định Tăng cường công tác phòng chống tội phạm

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra trên 360 vụ việc liên quan đến xâm phạm trật tự xã hội; tuy nhiên không có tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “ngáo đá”, tâm thần gây án, tội phạm giết người, cướp tài sản.

Loading...

Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị nói chung, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) nói riêng trong quá trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa xã hội nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, tạo sự bình yên trong mỗi gia đình.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng CSHS (Công an tỉnh) cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị từ đầu năm đến nay là tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm. Đặc biệt, đơn vị đã tích cực tham gia điều tra, phá án theo các chuyên đề công tác trọng tâm như: “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”; “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”; “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen”…

Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ, tăng cường hệ thống chiếu sáng công cộng để ngăn chặn, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Tổ chức kiểm tra, vận động các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo lắp đặt camera giám sát, kịp thời phát hiện tội phạm. Phối hợp với Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, hạn chế tình hình tội phạm do nguyên nhân xã hội như giết người, cố ý gây thương tích. Chỉ đạo lực lượng CSHS toàn tỉnh thường xuyên ra thông báo về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp với các nhà mạng định kỳ gửi tin nhắn trên mạng viễn thông, qua các trang mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin tới khách hàng, người sử dụng; lập bảng cảnh báo thủ đoạn hoạt động tội phạm tại nơi công cộng để nhân dân nâng cao cảnh giác… Từ những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Công an và sự cộng tác của toàn xã hội nên số vụ phạm pháp hình sự năm nay đã giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng CSHS phối hợp với Công an các địa phương điều tra, làm rõ hơn 92% số vụ việc; trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Riêng Phòng CSHS đã xác lập, phá 8 chuyên án hình sự, 1 chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; xác lập, triệt xóa 6 băng nhóm hình sự; bắt, khởi tố 2 vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc; 3 vụ đánh bạc; 1 vụ cờ bạc sử dụng công nghệ cao; 3 vụ chứa mại dâm; 2 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; 2 vụ tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; 2 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao; bắt, vận động 12 đối tượng có quyết định truy nã, góp phần quan trọng lập lại kỷ cương xã hội.

Chiến công điển hình của Phòng CSHS vừa vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương, khen thưởng là bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, gây án cách đây gần 12 năm. Theo đó, lúc 19 giờ ngày 15-10-2008, Nguyễn Văn Tùng (SN 1990), trú tại khu 4B, thị trấn Cồn (Hải Hậu) đi xe Bus từ thành phố Nam Định về huyện Hải Hậu. Khi xe Bus dừng lại trước nhà ông Nguyễn Văn Phi, làm nghề lái xe ôm ở xã Hải Tây, Tùng gọi cửa, nhờ ông Phi chở xuống bãi biển Thịnh Long. Ông Phi điều khiển xe máy biển kiểm soát 18P8-3676 ngồi trước, Tùng ngồi phía sau. Khi xe đi đến gần bãi tắm khu du lịch Thịnh Long thì bất ngờ Tùng rút dao trong người (loại dao Thái Lan chuyên dùng gọt hoa quả, có đầu mũi sắc nhọn) ghì vào cổ ông Phi và yêu cầu dừng xe để chuyển xe cho hắn. Ông Phi không dừng xe máy, giảm tốc độ đi chậm lại và lấy tay hất dao của Tùng đang siết trên cổ mình ra. Thấy ông Phi chống đỡ, Tùng đã đâm trọng thương vào cổ, lưng khiến ông Phi chết tại chỗ. Sau khi giết người, đối tượng lấy xe máy và đi lên thành phố Nam Định bán được 10 triệu đồng, dùng số tiền này vào việc đánh bạc rồi lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Tùng. Sau nhiều năm theo dõi, thông tin về Nguyễn Văn Tùng vẫn “bặt vô âm tín”. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm bắt bằng được đối tượng nguy hiểm này, Trung tá Đinh Mạnh Hùng, Phó Trưởng Phòng CSHS đã trực tiếp chỉ huy tổ công tác vào các tỉnh phía Nam phá án. Qua các nguồn thông tin, phát hiện đối tượng Tùng đã từng theo tàu đánh cá tỉnh Bình Thuận hoạt động ở vùng biển các tỉnh phía Nam, rất ít khi vào đất liền. Sau khi gây án đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản này còn ma mãnh thay tên, đổi họ nhằm che giấu thân phận của bản thân, gây khó khăn cho quá trình điều tra, phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15-6-2020, tổ công tác đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tùng tại tỉnh Bình Phước khi y đã thay tên, đổi họ là Phạm Văn Phương (SN 1987) để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cũng trong chuyến công tác ở các tỉnh phía Nam trong tháng 6-2020, tổ công tác của Phòng CSHS còn truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Trung Hiếu (SN 1966), trú tại xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) với tội danh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản khi y đang lẩn trốn ở tỉnh Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, Phòng CSHS và các lực lượng liên quan vừa bắt, khởi tố các bị can về tội cưỡng đoạt tài sản gồm: Trần Đại Thủy, Trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình cùng Nguyễn Hữu Quang (Quang con), Trần Xuân Hà (Hà sắc), Bùi Hải Quang (Quang Hà) đều thường trú ở huyện Nam Trực và thành phố Nam Định. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này là gây sức ép, khủng bố tinh thần, ném chất bẩn, đe dọa các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh, buộc các cơ sở này phải phân chia địa bàn và nộp cho chúng 500 nghìn đồng mỗi ca hỏa thiêu ngoài số tiền phí theo quy định. Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng CSHS và các đơn vị chức năng điều tra, khai thác mở rộng vụ án.

Những chiến công của lực lượng CSHS luôn gắn liền với vất vả, hiểm nguy, thậm chí cả hy sinh, đổ máu song họ vẫn luôn vững vàng trước mọi thử thách, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống nhân dân./.