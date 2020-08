Nam Định Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

Tổng kết, trao giải Hội thi Trưởng Công an xã giỏi năm 2020

Ngày 28-8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã và tổng kết, trao giải hội thi Trưởng Công an xã giỏi năm 2020. Các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố trong tỉnh tới dự.

Thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và văn bản chỉ đạo của Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tăng cường bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Sau khi hoàn thành thí điểm ở xã Lộc An (thành phố Nam Định), thị trấn Nam Giang (Nam Trực), từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2020, Công an tỉnh đã triển khai 12 đợt điều động 684 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% địa bàn trong tỉnh. Các cán bộ có năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm công tác được bố trí đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó Công an xã. Hiện nay, mỗi đơn vị Công an xã có từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ.

100% chi bộ Công an xã được thành lập và tổ chức đại hội thành công. Sau hai năm triển khai, lực lượng Công an xã trong tỉnh đã trực tiếp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, chuyển hóa 48 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ trên 1.000 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, 149 vụ đánh bạc; lập hồ sơ ban đầu đối với 98 vụ; đề nghị khởi tố, trực tiếp xử lý vi phạm hành chính 976 vụ; lập hồ sơ đề nghị đưa 25 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 142 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; vận động, phối hợp bắt giữ 17 đối tượng truy nã. Lực lượng Công an xã đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động xã hội hóa để ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai mô hình camera an ninh tại các trục đường chính và những nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Qua trích xuất camera, Công an xã đã phối hợp khám phá 18 vụ trộm cắp xe máy, 3 vụ cướp tài sản và giải quyết 32 vụ tai nạn giao thông… Trước sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cùng diễn biến phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vùng nông thôn, việc bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là chủ trương đúng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

Năm 2020, Công an tỉnh tổ chức Hội thi trưởng Công an xã giỏi. Các đơn vị nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hệ thống văn bản pháp luật tiến hành xây dựng bộ đề thi và tổ chức sơ khảo dưới hình thức vấn đáp đối với 204 trưởng Công an xã, thị trấn và 6 phó trưởng Công an xã (thuộc Công an thành phố Nam Định). Kết quả, tỷ lệ giỏi chiếm 25,7%, loại khá 61,4%. Sau vòng thi sơ khảo, Công an các huyện, thành phố đã thành lập đội tuyển gồm 5 đồng chí xuất sắc nhất tham dự chung kết cấp tỉnh. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Công an huyện Nam Trực đoạt giải nhất; Công an thành phố Nam Định đoạt giải nhì; Công an huyện Xuân Trường đoạt giải ba; Công an các huyện Giao Thủy và Vụ Bản đoạt giải khuyến khích.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả 2 năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã và hội thi Trưởng Công an xã giỏi năm 2020 của Công an tỉnh Nam Định và nhấn mạnh: Việc đưa Công an chính quy về xã là tăng cường sự lãnh đạo, phối hợp giữa các cấp Công an, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, hai năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ, tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng, nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới, Công an tỉnh Nam Định cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu, xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở những địa bàn chiến lược, vùng có đông đồng bào có đạo, những nơi kinh tế phát triển nhanh. Công an tỉnh cần tăng cường phối hợp mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã nhằm sẵn sàng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao./.