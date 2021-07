Nam Định : Sáng mai, 20.962 thí sinh toàn tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng mai, 7-7, cùng thí sinh cả nước, 20.962 thí sinh toàn tỉnh chính thức làm bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7. Ngày 7-7, buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút); chiều thi môn Toán (90 phút). Ngày 8-7, buổi sáng thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học) và tổ hợp các môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) (mỗi môn 50 phút); chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 35 điểm thi với tổng số 907 phòng thi, 20.962 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 20.395 thí sinh đang học lớp 12; 567 thí sinh tự do. Điểm thi THPT Trần Hưng Đạo có nhiều phòng thi nhất với 36 phòng thi; điểm thi THPT Nguyễn Du có ít phòng thi nhất với 14 phòng thi.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh bố trí 20 điểm thi dự phòng quanh khu vực lân cận các điểm thi chính với tổng số 392 phòng thi để sẵn sàng thay thế khi có tình huống bất thường xảy ra. Trước đó, ngày 5-7, Sở GD và ĐT tập huấn tổ chức thi cho trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký tại Sở GD và ĐT. Chiều 6-7, thí sinh có mặt tại điểm thi để học quy chế thi, làm thủ tục, nhận thẻ dự thi, đính chính các thông tin sai sót trong đăng ký dự thi.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, sau khi tổ chức thi xong môn, bài thi được niêm phong, được vận chuyển và bảo quản theo đúng quy định của Bộ GD và ĐT. Các phòng bảo quản đề thi, bài thi tại các điểm thi đều có lực lượng an ninh trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; có camera an ninh giám sát (có màn hình hiển thị) ghi hình 24 giờ/ngày. Sở GD và ĐT chỉ đạo các trường THPT, trung tâm GDNN – GDTX có phương án hỗ trợ thí sinh ở xa và phương án nếu có bão, lũ, dịch bệnh.

Đa số học sinh trong tỉnh đều dự thi tại các điểm thi gần với trường học của học sinh (dưới 10km). Các học sinh có nguyện vọng ở trọ trong thời gian diễn ra kỳ thi, các trường THPT phối hợp với Huyện Đoàn, Thành Đoàn hỗ trợ thí sinh.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đúng quy định. Sau mỗi buổi thi, thực hiện vệ sinh khử khuẩn các phòng thi, kiểm tra và bổ sung kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo. Tuyên truyền, hướng dẫn người nhà khi đưa, đón thí sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người xung quanh điểm thi. Đối với thí sinh, phải đo thân nhiệt trước khi đến điểm thi; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng cách, tránh tụ tập trước và sau khi thi phải đảm bảo giãn cách; có dấu hiệu bất thường về sức khỏe phải báo ngay cho cán bộ y tế trực điểm thi./.