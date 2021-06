Nam Định: Quỹ TYM, đồng hành cùng phụ nữ nghèo troɴɢ đại dịch COVID-19

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Quỹ TYM tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Thực hiện chính sách giãn nợ; đưa ra gói tín dụng giảm lãi suất vốn vay, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thành viên, hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn.

Đầu tháng 5-2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, để chung tay cùng phòng chống dịch, Quỹ TYM, chi nhánh Ý Yên đã mua khẩu trang và nước sát khuẩn cho 250 điểm giao dịch thuộc các xã có TYM hoạt động với tổng số tiền 25 triệu đồng. Đặc biệt, trước tình hình một số thôn của các xã Yên Thắng, Yên Cường phải phong tỏa và giãn cách do có người dương tính với SARS-CoV-2, Quỹ TYM Ý Yên đã trao tặng các phần quà, trị giá 5 triệu đồng cho 2 xã chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài ra, các cán bộ, cụm trưởng còn trích ngày lương để quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19; kết hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại khuôn viên làm việc của cơ quan; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch cho các thành viên TYM, hội viên phụ nữ… Tại thành phố Nam Định, hỗ trợ thành viên, hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, Quỹ TYM chi nhánh thành phố phối hợp với Hội LHPN các xã, phường tặng 70 suất quà cho thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tặng hàng tấn gạo cho phụ nữ nghèo chịu ảnh hưởng của dịch; đề xuất Ngân hàng tiết kiệm Đức tặng quà cho 2 thành viên; đề xuất với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà, tiền cho 5 thành viên. Từ tháng 5-2020 đến nay, chi nhánh tiếp tục hỗ trợ hàng tháng gạo, dầu ăn, mì chính cho 2 thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 509 thành viên…

Chung tay cùng các cấp, các ngành đẩy lùi dịch bệnh, Quỹ TYM tỉnh tích cực phối hợp với Hội Phụ nữ các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về cách phòng, chống dịch trên các kênh thông tin điện tử và trực tiếp vào những buổi thu tiền; chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch ở tất cả các đơn vị theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế; trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn ở 750 điểm giao dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, Quỹ TYM các chi nhánh cũng trang bị kính chắn giọt bắn, găng tay, khẩu trang, nước sát khuẩn cho các cụm trưởng để đảm bảo an toàn phòng dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 4-2020, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ TYM đã tạm dừng thu tiền ở tất cả địa bàn hoạt động để phòng chống dịch bệnh lây lan; hướng dẫn thành viên, hội viên phụ nữ sử dụng ngân sách tiết kiệm để có thể trang trải trong lúc khó khăn, khôi phục sản xuất khi tình hình dịch bệnh được khống chế và đảm bảo khả năng hoàn trả tiền vay. Bên cạnh đó, để hỗ trợ thành viên, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận vốn với chi phí thấp, từ năm 2020 đến nay Quỹ TYM tỉnh đã có các chính sách cơ cấu và giãn nợ cho thành viên gặp khó khăn hoàn trả do bị tác động của dịch bệnh. Quỹ đã triển khai các gói hỗ trợ tín dụng, cơ cấu lại sản phẩm vốn đầu tư, vốn đa mục đích có các kỳ hạn hoàn trả dài hơn như 72 tuần, 100 tuần. Từ ngày 17-5-2021, Quỹ TYM giảm lãi suất tất cả các loại vốn vay từ 0,1% xuống còn 0,05%. Cụ thể, vốn hộ cận nghèo từ 0,5%/tháng xuống còn 0,4%/tháng; vốn hộ nghèo giảm từ 0,4%/tháng xuống còn 0,3%/tháng; vốn phát triển kinh tế từ 0,78%/tháng xuống 0,68%/tháng; vốn đa mục đích, vốn đầu tư từ 0,8%/tháng còn 0,76%/tháng… Đến nay, Quỹ TYM tỉnh có khoảng 27 nghìn hội viên phụ nữ tham gia, dư nợ đạt gần 400 tỷ đồng, dư tiết kiệm khoảng 320 tỷ đồng.

Bên cạnh việc hỗ trợ chị em tiếp cận tín dụng để tạo thu nhập, Quỹ TYM còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội cùng thành viên, hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Nhân các ngày lễ, tết, từ năm 2020 đến nay, các chi nhánh đã tổ chức trao quà cho 1.470 thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Riêng trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các chi nhánh đã tổ chức trao quà cho 483 hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch; phối hợp với TYM Trung ương và Nhà xuất bản Phụ nữ tặng quà, tiền cho 9 thành viên với số tiền 3,3 triệu đồng/thành viên; phối hợp với Ngân hàng tiết kiệm Đức tặng quà cho 7 thành viên; tặng 7.500 khẩu trang miễn phí cho cụm trưởng và thành viên lên giao dịch tại các chi nhánh; xây 2 nhà “Mái ấm tình thương”, tổng trị giá 80 triệu đồng.

Tính đến nay, Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 43 nhà “Mái ấm tình thương”, tặng hơn 2.000 nắp đậy hố rác và khoảng 1.500 thùng đựng rác. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Quỹ TYM tỉnh đã kết hợp với các cấp Hội Phụ nữ trồng đường hoa, cây xanh ở 10 huyện, thành phố với tổng số tiền 200 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn có TYM đứng chân tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở với số tiền từ 2-2,5 triệu đồng/xã, thị trấn. Các chi nhánh Quỹ TYM trong tỉnh dành một phần kinh phí tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 2.029 hội viên phụ nữ…

Những nỗ lực của Quỹ TYM đã góp phần cùng các cấp Hội Phụ nữ hỗ trợ thành viên, hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra; đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên