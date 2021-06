Nam Định : Phát hiện, xử lý trên 15 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT, 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải) đã phát hiện xử lý 15.095 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt vi phạm hành chính hơn 18,2 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông; công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm theo chức năng trên các tuyến, địa bàn theo phân công, phân cấp; triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề, như: kiểm soát tải trọng xe; nồng độ cồn; xe khách, xe tải lớn, xe mô tô; vi phạm về khai thác cát, sỏi trái phép… gắn với công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến, phương tiện giao thông, nhất là tội phạm về kinh tế, ma túy, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; tàng trữ, vận chuyển pháo các loại, công tác phòng, chống dịch COVID-19… Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang ATGT đường bộ; phối hợp với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường trong tỉnh; phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường liên kết với tuyến Quốc lộ 10…

Sáu tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Thanh tra Giao thông đã phát hiện xử lý 15.095 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; phạt tiền hơn 18,2 tỷ đồng, tạm giữ 1.796 giấy phép lái xe. Trong lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, xử lý 14.663 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 17 tỷ đồng, tước có thời hạn 1.779 giấy phép lái xe, tạm giữ 183 ô tô, 2.970 mô tô, 237 phương tiện khác. Thanh tra Giao thông lập biên bản xử lý 45 trường hợp, phạt tiền 332,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, xử lý 78 trường hợp vi phạm, phạt tiền 72 triệu đồng; phát hiện, xử phạt 309 trường hợp vi phạm quy định đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, phạt tiền trên 887,8 triệu đồng./.