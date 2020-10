Nam Định Công điện khẩn số 11 về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7 năm 2020

Hồi 7 giờ 30 sáng 14-10-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ký Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND gửi: Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định; Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà; các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi. Nội dung Công điện như sau:

Loading...

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4 giờ ngày 14-10-2020, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lớn sau bão gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, các sở, ngành, các công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm túc Công điện số 25/CĐ-TWPCTT ngày 13-10-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 7, Công điện số 10/CĐ-UBND hồi 9 giờ 30’ ngày 13-10-2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai phương án phòng chống bão tại các địa phương nhất là các xã ven biển; chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự trữ; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

2. Các huyện, thành phố Nam Định, nhất là các huyện phía nam tỉnh:

– Thường xuyên thông báo diễn biến của bão để nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết, phòng chống. Chủ động tập trung thực hiện các biện pháp, phương án phòng chống, ứng phó với cơn bão số 7; chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán dân tại chỗ khi có lệnh. Theo dõi kiểm tra chặt chẽ hệ thống thủy lợi, đê điều xung yếu sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

– Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sắp xếp, hướng dẫn các chủ tàu thuyền trong khu neo đậu, nơi trú ẩn đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với người và phương tiện.

– Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt việc tiêu rút, điều tiết nước ruộng, ao đầm nuôi trồng thủy sản và khu vực đô thị.

3. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phụ trách các địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, xuống địa bàn, phối hợp với các địa phương triển khai chống bão. Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó.

4. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện, thành phố, các ngành tập trung chỉ đạo phòng chống, ứng phó bão số 7.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định: Cập nhật thường xuyên diễn biến của bão và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trên các phương tiện truyền thông; tăng cường thời lượng đưa tin, thông báo diễn biến của bão và chỉ đạo của các cơ quan chức năng để các địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng, tránh không chủ quan.

6. Ngành Thông tin và Truyền thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua số điện thoại 02283.649.217; fax 02283.646.779; email: qldnd2012@gmail.com)./.