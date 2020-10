Nam Định: Nhiều nông dân giỏi, nông dân tỷ phú được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

5 năm qua, tỉnh Nam Định có 16 nông dân điển hình tiên tiến được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 tập thể được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Loading...

Đáng chú ý là mô hình chăn nuôi tổng hợp VAC của hội viên, tỷ phú nông dân Nguyễn Văn Luật ở xóm Tây Cát, xã Hải Đông (Hải Hậu). Anh Luật bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2003, đến nay, anh đã sở hữu trang trại tổng hợp rộng 4,5ha với 4 ao nuôi cá, 1 ao nuôi tôm, xuất bán hàng trăm con lợn, hơn 4 vạn con gà thịt mỗi năm.

Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm do Hội ND tổ chức, anh Luật đã ứng dụng công nghệ, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nên mô hình trang trại của gia đình anh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nhưng do phòng dịch tốt, trang trại của anh Luật vẫn thu lãi trên 3 tỷ đồng. Trang trại của anh tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh – Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định cho biết: 5 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên. Trong đó phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng.

Ðể hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua SXKD giỏi, Hội ND tỉnh đã tổ chức 89 lớp đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động nông thôn; hàng năm phối hợp và trực tiếp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân. Vận động hội viên tham gia 286 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung; chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 4 HTX, 92 tổ hợp tác, 31 tổ hội nghề nghiệp.

Ðến nay, toàn tỉnh có 81.706 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, bằng 21,6% so với số hộ nông dân. Từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã có 12.500 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về mô hình sản xuất, giống, vốn; tạo việc làm cho 157.000 lao động; giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo…

Các cấp Hội trực tiếp ủng hộ đóng góp 1,287 tỷ đồng giúp cho 205 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống; hỗ trợ 24 căn nhà “Mái ấm nông dân”, trao tặng nhiều con giống có giá trị với số tiền trên 1 tỷ đồng; trao 1.000 suất học bổng với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng 319 chiếc xe đạp cho con em hội viên vượt khó vươn lên trong học tập…