Nam Định: Nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ em dịp nghỉ hè

GD&TĐ – Ngay khi kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đã kết hợp cùng nhiều trung tâm thể thao, văn hóa tổ chức những hoạt động vui chơi bổ ích, thu hút đông đảo sự tham gia của các em học sinh.

Kỳ nghỉ hè năm nay đã phải rút ngắn đáng kể do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch tổ chức các hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định.

Với tiêu chí “Học mà chơi, chơi mà học” Trung tâm đã tổ chức hàng loạt những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được đông đảo các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh nhiệt thành ủng hộ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định cho biết: “Trong kỳ nghỉ hè năm nay, Trung tâm đã lên kế hoạch mở gần 20 lớp năng khiếu, thể thao, kỹ năng sống cho các em nhỏ trên địa bàn Tp và các huyện lân cận. Thông qua mạng xã hội, việc tuyển sinh được thông báo rộng rãi đến các trường học. Điều này giúp cho các bậc phụ huynh có thể lựa chọn được lớp học phù hợp với con em mình.

“Nhiều năm qua, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định luôn là một trong những địa chỉ, được các bậc phụ huynh yên tâm chọn lựa cho con tham gia các hoạt động hè. Do đó, Trung tâm luôn trú trọng tới việc tổ chức các hoạt động sao cho đa dạng, ý nghĩa. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn cho các em trong khi hoạt động, vui chơi cũng phải đặt lên hàng đầu. Trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động, trung tâm luôn có người túc trực, giám sát và đảm bảo an toàn cho trẻ”.

Đối với những em nhỏ yêu thích võ thuật có thể luyện tập Taekwondo tại Võ đường Hưng Trường Thi theo 3 khung giờ hàng ngày. Tại đây, các em được luyện tập theo giáo án đảm bảo chất lượng của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Tất cả các bài học đều có lượng vận động phù hợp theo thể trạng từng lứa tuổi.

Ban Chỉ đạo hè thành phố Nam Định cũng đã hướng dẫn Thành Đoàn; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao (VH-TT-TT)… tổ chức các giải đấu thể thao cho thanh, thiếu niên. Điều này giúp các hoạt động được tổ chức bài bản và có chiều sâu hơn. Chính vì thế, ngay từ đâu tháng 7 các hoạt động hè diễn ra tại đây đã rất sôi nổi.

Theo đó, Trung tâm VH-TT-TT của Tp Nam Định đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện đón nhận các em học sinh đến tham gia sinh hoạt ở 19 bộ môn, gồm: Organ, ghi-ta, vi-ô-lông, bơi, cầu lông, bóng bàn, võ cổ truyền, aerobic, múa, mỹ thuật, ngoại ngữ, luyện chữ đẹp, nghi thức đội…

Bộ môn bơi lội luôn được các em nhỏ và phụ huynh ưu tiên lựa chọn. Để đáp ứng nhu cầu của các em, Trung tâm VH-TT-TT đã phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố, tổ chức các hoạt động dạy bơi tại bể bơi Trần Khánh Dư.





Nhiều bể bơi khác cũng mở cửa phục vụ các em nhỏ tất cả các ngày trong tuần như: Bể bơi Cung Thể thao tỉnh, bể bơi Thắng Lợi, bể bơi tại trung tâm văn hóa của các phường xã.

Có con đang theo học lớp dạy bơi, tại Trung tâm VH-TT-TT của Tp Nam Định chị Hoàng Lan chia sẻ: “Do thời tiết nắng nóng, nên bạn nhỏ nhà mình thường xin phép bố mẹ đi tắm biển, hồ bơi. Tuy nhiên, nếu không thể giám sát thì bản thân mình lo lắng vì ợ không đảm bảo an toàn. Cho con theo học tại Trung tâm dưới sự giám sát của các thầy cô, bản thân mình thấy yên tâm hơn hẳn. Bạn ấy vừa có thể học kỹ năng bơi lội, vừa rèn luyện sức khỏe mà lại được vui chơi thoải mái cùng các bạn.”

Ở các huyện thuộc địa bàn tỉnh Nam Định, các sân chơi thể thao cho thanh, thiếu niên cũng đã nhộn nhịp hơn hẳn từ nhiều ngày qua. Hầu hết các CLB thể thao ở một số huyện như Nam Trực, Hải Hậu, Giao Thủy… đều đã tổ chức các lớp năng khiếu cho các em nhỏ vừa tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em vừa góp phần phát triển phong trào luyện tập TDTT tại các địa phương.

Nhân “Tháng hành động vì trẻ em năm 2020” UBND các huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tác dụng của tập luyện TDTT, vận động các tầng lớp nhân dân cho con em tham gia các lớp năng khiếu TDTT, đặc biệt vận động các gia đình tạo điều kiện cho con em tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực góp phần phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong những ngày hè.