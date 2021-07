Nam Định : Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế

Hôm nay, 7-7, cùng với thí sinh cả nước, trên 20.900 thí sinh tỉnh ta đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo báo cáo nhanh từ Sở GD và ĐT, toàn tỉnh có 20.960 thí sinh đăng ký dự thi, trong buổi thi môn Ngữ văn buổi sáng vắng 35 thí sinh, buổi chiều thi môn Toán vắng 44 thí sinh. Cả 2 buổi trong ngày thi đầu tiên không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Năm nay, dù kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nên công tác phòng chống dịch được ngành GD và DT và các địa phương ưu tiên hàng đầu. Chuẩn bị cho kỳ thi, từ rất sớm, Sở GD và ĐT đã tập huấn nhiều lần công tác coi thi, thanh tra, giám sát và các lực lượng liên quan. Các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, phòng GD và ĐT nghiêm túc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và thí sinh học tập Quy chế thi.

100% điểm thi được trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ phòng dịch; thực hiện phun khử khuẩn tất cả các phòng thi sau mỗi buổi thi. Tại mỗi điểm thi đều có lực lượng cán bộ y tế địa phương phối hợp thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch và đảm bảo y tế tại điểm thi. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại điểm thi được chuẩn bị kỹ lưỡng. Năm nay, tỉnh bố trí 35 điểm thi chính với hơn 900 phòng thi. Ngoài ra, ở mỗi điểm thi, sở GD và ĐT cũng chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng cho những trường hợp khi đến thi có biểu hiện bất thường về sức khỏe như: ho, sốt. Để đảm bảo an toàn, phòng dịch cho kỳ thi, ngành GD và ĐT đã xây dựng phương án thi trong mọi tình huống; bố trí 20 điểm thi dự phòng với gần 400 phòng thi, có đầy đủ trang thiết bị phòng dịch.

Với chuẩn bị chu đáo cùng sự nỗ lực của thầy và trò các nhà trường, các bậc phụ huynh hy vọng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả cao, tiếp nối truyền thống dạy tốt – học tốt của vùng đất học./.