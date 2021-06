Nam Định : Nam sinh lén quay clip giáo viên trong nhà vệ sinh: Cần xử nghiêm khắc hành vi vô giáo dục trong môi trường học đường

Mới đây, sự việc một nam sinh lớp 12 mua loại camera mini trên mạng xã hội rồi về đặt tại nhà vệ sinh của giáo viên nữ để quay clip và tống tiền cô giáo đang khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, cô giáo Trần Thị Ngọc A. (38 tuổi, giáo viên Trường THPT Mỹ Lộc) đã làm đơn gửi cơ quan công an về việc mình bị một đối tượng lén quay hình ảnh của cô trong nhà vệ sinh của trường, sau đó thông qua mạng xã hội đối tượng đã đe dọa, tống tiền.

Qua tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Mỹ Lộc, Nam Định xác định thủ phạm thực hiện hành vi trên chính là L.C.H (18 tuổi, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Mỹ Lộc).

Khai nhận tại cơ quan công an, L.C.H cho biết đã tự đặt mua một camera mini trên mạng, sau đó lắp đặt trong nhà vệ sinh chung của giáo viên trường mình đang theo học với mục đích quay lại hình ảnh khi đi vệ sinh của các giáo viên.

Sau đó, H. đã quay lại được hình ảnh cô giáo Trần Thị Ngọc A. và một cô giáo khác trong trường khi đi vệ sinh.

Những hình ảnh quay lén được H. lưu vào điện thoại. Đồng thời, nam sinh này đã lên mạng xã hội, lập tài khoản ảo “Huyền Trần”, kết nối rồi gửi những hình ảnh quay được tới tài khoản facebook của 2 cố giáo bị quay lén, yêu cầu mỗi người phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ “tung” hình ảnh trong nhà vệ sinh của hai cô giáo lên mạng xã hội.

Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh trên để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hành vi đáng xấu hổ của nam sinh trên khiến dư luận hết sức bức xúc.

Chị Hà Huyền Anh (Nam Định) cho hay: “Không hiểu sao còn ngồi trên ghế nhà trường, được nhà trường giáo dục mà lại có hành động quay clip nhạy cảm của cô giáo trong nhà vệ sinh để đe dọa, tống tiền cô giáo.

Hành động của nam sinh này không thể chấp nhận được khi vi phạm nghiêm trong bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường, thâm chí là vi phạm pháp luật”.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc, cô Lê Thị Loan – Phó trưởng khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) nhận định: “Hành vi của nam sinh Trường THPT Mỹ Lộc, Nam Định vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nam sinh này đã thực hiện hành động vô giáo dục không thể chấp nhận được ở một người học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến cô giáo hàng ngày dạy dỗ, chăm sóc, yêu thương mà còn làm ra những hành động kinh khủng thế thì với những người khác sẽ ra sao?

Tôi thực sự rất đau lòng khi nghe đến những sự việc băng hoại đạo đức như vậy khi hành vi phạm tội của học sinh lại tinh vi, có tính toán kỹ lưỡng và đau đớn hơn nạn nhân của đối tượng lại chính là cô giáo của mình.

Tôi cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm để làm gương cho những người khác. Ai cũng không thể vì tiền mà bất chấp nhân cách, đạo đức biến cô giáo thành nạn nhân được”.

Đối tượng chưa đủ 18 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Theo luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng Luật sư Chính Pháp thì thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, nếu đối tượng là người chưa đủ 18 tuổi thì đối tượng sẽ được áp dụng chính sách về người dưới 18 tuổi phạm tội, theo đó mức hình phạt tù sẽ bằng 3/4 mức hình phạt đối với người đã thành niên.





Nếu nam sinh có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

“Điều 170: Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Trong trường hợp các đối tượng đã phát tán những hình ảnh nhạy cảm, có tính chất đồi trụy trên không gian mạng, các đối tượng vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.