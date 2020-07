Nam Định: Mỹ Lộc đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa

Thời gian qua, phong trào xây dựng “Khu dân cư (KDC) văn hóa” gắn với xây dựng NTM ở huyện Mỹ Lộc (Nam Định) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh, triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện có 119/137 làng, thôn, xóm, tổ dân phố (TDP) được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 83%.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND huyện Mỹ Lộc đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn trên địa bàn đăng ký thi đua xây dựng “KDC văn hóa” đạt chuẩn theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm, TDP) văn hóa”. Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức rà soát, thẩm định, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa. Qua kiểm tra, hầu hết các KDC ở cả 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn hóa cơ sở, đưa việc thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa vào nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng NTM, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ở các xã: Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Thành, Mỹ Hưng, Mỹ Trung, Mỹ Hà, thị trấn Mỹ Lộc… đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình phát huy nội lực, nêu cao tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Là vùng quê có truyền thống “Văn hóa – Anh hùng”, xã Mỹ Tiến là địa phương tiêu biểu của huyện Mỹ Lộc trong thực hiện các phong trào thi đua. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, xã Mỹ Tiến được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hướng đến mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy, UBND xã xác định việc thực hiện các tiêu chí “KDC văn hóa” phải có sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điển hình là thôn Nguyễn Huệ, từ khi triển khai xây dựng “KDC văn hóa”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thôn đã rải nhựa, đổ bê tông được 3km tuyến đường dong thôn, xây dựng nhà văn hóa diện tích trên 200m2 với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Thôn Nguyễn Huệ là đơn vị tiêu biểu giữ vững danh hiệu “KDC văn hóa” trong nhiều năm liền, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” hàng năm luôn đạt từ 85-87%. Từ điển hình thôn Nguyễn Huệ, đến nay, cả 7 thôn, xóm trong xã đều được công nhận “KDC văn hóa”; 1.545/1.791 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 86,2%. Phong trào xây dựng “KDC văn hóa” đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 0,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng/năm. Nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình kinh doanh trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, cây cảnh, đạt thu nhập từ 400-500 triệu đồng/hộ/năm; tiêu biểu như hộ các ông: Trần Tiến Duật (thôn La Đồng) phát triển trang trại chăn nuôi gà, ao thả cá; Trần Văn Ấp, Trần Văn Chiến (thôn Lang Xá) mở rộng diện tích đất từ 2-3ha trồng ổi, cam, bưởi, nhãn, chanh; Lê Văn Nhất (thôn Lang Xá) đầu tư ứng dụng cơ giới hóa sản xuất làm tăng giá trị sản phẩm trên 1ha đất canh tác… Xã Mỹ Thành là địa bàn đông dân cư sinh sống ở 13 thôn, xóm. Do gần trung tâm huyện nên kinh tế ở địa phương phát triển đa dạng nhiều ngành nghề dịch vụ: buôn bán, kinh doanh làm mộc, cơ khí… Phong trào xây dựng “KDC văn hóa” luôn được người dân hưởng ứng và có sức lan tỏa sâu rộng. Ở các KDC đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình có nhiều đóng góp trong công tác dồn điền đổi thửa, tự nguyện hiến hàng chục m2 đất để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường trục xã, dong xóm như các ông: Trịnh Văn Phúc, Trịnh Văn Tác, Trần Tất Xương…

Sau khi hệ thống đường giao thông nông thôn ở các KDC được hoàn thiện, kiên cố, các đoàn thể Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã vận động đoàn viên, hội viên vào cuộc xây dựng đường hoa, cây xanh, tuyến đường tự quản, ra quân dọn vệ sinh môi trường… tạo nên cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh. Hàng năm, tỷ lệ “KDC văn hóa” và “Gia đình văn hóa” trên địa bàn toàn xã luôn đạt từ 80-83%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt là an ninh nông thôn, nhiều năm liền xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo và người mắc tệ nạn xã hội. Xã Mỹ Thịnh là địa phương thuần nông với hơn 1.300 hộ dân, gần 4.800 khẩu. Cùng với Mỹ Thành, xã Mỹ Thịnh đã huy động cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ từ nhân dân phấn đấu trở thành “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao” năm 2020. Năm 2019, cả 10 thôn, xóm ở xã đều được công nhận “KDC văn hóa”, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 86%. Ở cả 10 thôn, xóm, người dân đều nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện phong trào xây dựng “KDC văn hóa”, người dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình: “Thôn, xóm tự quản”, “Tổ liên gia tự quản”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Ở các KDC, các mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày của người dân giảm hẳn; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường khuôn viên, nhà ở, đường làng, ngõ xóm được nâng cao; các phong trào quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với mục tiêu “3 giảm” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông) thường xuyên được tăng cường, góp phần đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đời sống được cải thiện, người dân ở các KDC tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi: đường giao thông, lắp điện chiếu sáng đường làng, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Ở thị trấn Mỹ Lộc, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng “KDC 5 không”, đến nay, cả 11 TDP đã thành lập tổ thu gom rác thải hoạt động hàng ngày. Ở các tuyến đường “sáng – xanh – sạch – đẹp” thuộc các TDP như: Hưng Lộc, Đặng Xá, Trung Quyên…, Ban vận động xây dựng nếp sống văn hóa KDC thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, không đổ rác thải sinh hoạt bừa bãi…; đồng thời vận động nhân dân thu gom rác của khu phố, tập kết tại khu xử lý rác thải tập trung. Trên cơ sở các nội dung của phong trào xây dựng “KDC văn hóa”, các TDP đã tập trung thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ; xây dựng KDC không có tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy; tích cực đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo; hỗ trợ, sẻ chia với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn góp phần đảm bảo an sinh xã hội… Hàng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), cả 11 TDP đều tổ chức tổng kết phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, gặp mặt, liên hoan, biểu dương các điển hình văn hóa tiêu biểu. Năm 2019, toàn thị trấn có 1.335/1.536 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 9/11 TDP được công nhận “KDC văn hóa”. Các thiết chế văn hóa – thể thao ở các tổ dân phố được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, cả 11 TDP có NVH, 5/11 TDP có khu thể thao khang trang, sạch đẹp; chi phí xây dựng mỗi nhà văn hóa, khu thể thao bình quân từ 300-500 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn nhân dân đóng góp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục, thể thao của người dân

Những thành tích đạt được trong phong trào xây dựng “KDC văn hóa” ở Mỹ Lộc đã góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.