Nam Định : Làm tròn trách nhiệm của người đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng, giáo dục đội ngũ đảng viên. Theo Người “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Trong đó, người Bí thư chi bộ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng nói riêng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở nói chung. Và đồng chí Phạm Thanh Hữu – Bí thư chi bộ xóm 8 xã Hải Tây, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định là một minh chứng sinh động trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, được cán bộ và nhân dân địa phương hết sức tin yêu.

Về xóm 8 Hải Tây trong những ngày đầu thu xe lạnh, đi qua cổng chào xóm là đường trục xóm bê tông phẳng lỳ, hai bên đường hoa rực rỡ ngút ngàn lung linh trong nắng sớm như chào đón chúng tôi. Trong câu chuyện về phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu của người dân nơi đây luôn có hình bóng của một người được gọi bằng cái tên trìu mến “Ông Hữu Bí thư”.

Sinh năm 1955, năm 18 tuổi, cũng như bao thanh niên yêu nước thời bấy giờ chàng thanh niên Phạm Thanh Hữu hăng hái xung phong lên đường tòng quân giết giặc. Trải qua nhiều chiến trường bom lửa đạn, rồi học, công tác tại trường Sĩ quan Lục quân, đến năm 1989 ông được về hưu với chế độ bệnh binh 64%. Và người chiến sĩ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, hòa đồng hoạt bát ấy nhân chóng được nhân dân tin nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ, rồi xóm trưởng và Bí thư chi bộ 8 xã Hải Tây cũng từ đấy. Riêng gần 30 năm đảm nhận vị trí bí thư chi bộ, ông Hữu luôn được người dân tin yêu, quý mến. Bởi ông luôn tận tâm, nhiệt huyết, luôn lắng nghe ý kiến của người dân, vận động nhân dân đoàn kết, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xóm 8 xã Hải Tây hiện có 127 hộ với 362 nhân khẩu, chi bộ xóm có 22 đảng viên. Ông Hữu chia sẻ, ban đầu việc xây dựng NTM ở địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do người dân chủ yếu làm nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Hơn thế, ban đầu do chưa hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM nên người dân còn chưa tích cực đóng góp, ủng hộ. Tuy nhiên, chi bộ xóm đã họp, thành lập BCĐ xây dựng NTM, ra Nghị quyết và kế hoạch, lộ trình để thực hiện; giao cho từng đảng viên phụ trách tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình trong xóm. Đặc biệt, để phát động người dân đóng góp, ủng hộ phong trào xây dựng NTM thì mỗi đảng viên trong chi bộ đều hăng hái tiên phong đi đầu, riêng ông Hữu sẵn sàng ủng hộ cả tháng lương và toàn bộ phụ cấp Bí thư của mình. Và cứ như thế, với tâm niệm: Làm những việc có lợi cho dân, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui của người đảng viên vì thế mà từ khi đảm nhiệm công việc bí thư chi bộ, ông Hữu cùng các đồng chí trong chi ủy, chi bộ từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của xóm. Luôn sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tìm hiểu, động viên, chia sẻ, bàn bạc giải quyết thấu tình, đạt lý và vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Nhờ đó, sau gần 10 năm triển khai xây dựng NTM, xóm 8 đã huy động được hơn 10 tỷ đồng để xây dựng NTM, người dân hăng hái hiến đất ruộng, dồn điền đổi thửa, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung; bê tông hóa 100% các tuyền đường giao thông nội đồng, bê tông hóa, sáng hóa đường dong, ngõ xóm theo tiêu chí của xóm NTM. Khi huyện phát động xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập huyện, bản thân ông đã tích cực cùng chi hội đôn đốc chị em phụ nữ tích cực trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa. Lúc rảnh rỗi, ông lại không quản cùng chị em chăm sóc, làm cỏ, tuối nước, nên đường hoa xóm 8 cũng đã vinh dự được huyện chọn là 1/13 công trình đường hoa kiểu mẫu chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập huyện. Đặc biệt, xóm luôn là đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng NTM của xã Hải Tây và huyện Hải Hậu. Năm 2002 là xóm văn hóa đầu tiên của huyện, năm 2013 được UBND huyện công nhận xóm NTM; năm 2016 xóm vinh dự được huyện chọn làm điểm và là một trong 5 xóm xây dựng và đạt xóm NTM bền vững và phát triển của huyện.

Không bằng lòng với những gì đạt được, với khát vọng sẽ xây dựng xóm 8 ngày càng phát triển. Năm 2019, khi huyện phát động xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, ông Hữu và chi ủy xóm lại trăn trở ngày đêm để tìm giải pháp thực hiện với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để hoàn thiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu, chi bộ xóm đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện: Kế thừa những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xóm NTM nâng cao; Chi bộ họp ra Nghị quyết lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí chi ủy viên, cho các đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm phụ trách từng lĩnh vực, tiêu chí; đi sâu, theo dõi nhắc nhở, động viên giúp đỡ từng hộ gia đình. Triển khai họp xóm , Hội đồng hương ước, các ban nghành trong xóm rà soát kết quả chất lượng đã đạt được của từng tiêu chí, từ đó tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đoàn thể phụ trách, xung kích trên từng lĩnh vực, tiêu chí. Là Bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận ông Hữu luôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xóm nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc xây dựng NTM kiểu mẫu. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, đến nay xóm 8 đã đạt 11/11 tiêu chí về xây dựng xóm NTM kiểu mẫu sáng xanh sạch đẹp để phát triển bền vững giai đoạn 2019-2025 như Đề án của UBND huyện Hải Hậu đã xây dựng. Chất lượng các tiêu chí được nâng cao và mang tính bền vững. Trong đó, nổi bật là tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95,89%; duy trì tốt nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” do chi hội Phụ nữ thành lập nên hàng tháng đều có thẻ BHYT mới được bổ sung. 100% hộ gia đình trong xóm được chỉnh trang khuôn viên gia đình ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng. 100% gia đình có 2 thùng đựng rác thải vô cơ, hữu cơ; trên 90% hộ gia đình có hố xử lý rác thải mềm, có nắp đậy trong khuôn viên gia đình được xử lý bằng men vi sinh đảm bảo môi trường. Hàng tháng, việc tổng vệ sinh môi trường được triển khai với sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ cùng toàn thể nhân dân. Xóm luôn thực hiện tốt khu dân cư “5 không”, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đặc biệt, bằng sự tâm huyết, tích cực tuyên truyền vận động con em quê hương tham gia xây dựng NTM. Những năm gần đây, được sự hỗ trợ giúp đỡ của con em quê hương, các công ty doanh nghiệp như: ông bà Nhung Ký ở Lào Cai; Công ty xây dựng Đức Đạt, sự ủng hộ của Đại đức Thích Thanh Cần và các tăng ni, phật tử chùa Quế Phương xã Hải Tây (tọa lạc trên địa bàn xóm 8) cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn đóng góp, ủng hộ xóm 8 tiếp tục mở rộng đường trục xóm, đường dong từ 4,5m lên 5-6m; làm kè và hệ thống lan can được 1,5km bờ sông dọc đường trục xóm; lắp đặt 7 mắt camera an ninh tại các điểm nút giao thông; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xóm; lắp đặt hệ thống dụng cụ thể thao tại Nhà văn hóa xóm phục vụ người dân tập luyện thể thao… với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Không chỉ động viên nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, ông Hữu còn chú trọng công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Vì thế, Chi bộ xóm 8 liên tục được Đảng bộ xã Hải Tây, Huyện ủy Hải Hậu biểu dương là đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 10 năm liền.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường khang trang, hai bên là những bồn hoa đua nhau khoe sắc, dưới dòng sông nước trong veo không rác thải, vừa chỉ vào những ngôi nhà tầng san sát trong khu dân cư, ông Hữu phấn khởi chia sẻ: “Thành công đối với chi bộ chúng tôi trước hết là người dân tích cực thực hiện nghị quyết của chi bộ, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, tập trung phát triển các ngành nghề trong nông thôn như mộc, may, cơ khí nên đời sống kinh tế của đại bộ phận nhân dân có nhiều biến chuyển tích cực, thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người năm; đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Song, cái được lớn nhất ở xóm chúng tôi chính là nhân dân luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Có được điều này là nhờ chi bộ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, chi bộ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng NTM”.

Khi nói về ông Phạm Thanh Hữu, ông Lê Tiến Phi – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Tây, người trực tiếp phụ trách xóm 8 phấn khởi khẳng định: Ông Hữu luôn phát huy bản chất người lính cụ Hồ, rất nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác và được nhân dân hết sức tin yêu. Ông luôn sâu sát, nói ít, làm nhiều, nói đi dôi với làm, không ngại va chạm, có nhiều cách làm hay sáng tạo trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực, gương mẫu đi đầu trong triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã. Nhờ đó, bản thân ông Hữu nói riêng và phong trào xây dựng NTM ở xóm 8 luôn có sức lan tỏa lớn trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM ở địa phương chúng tôi… Còn Bà Trần Thị Hoài- Phó chi hội Phụ nữ xóm 8 phấn khởi nói: Ông Hữu bí thư thì tuyệt vời lắm, ông rất nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào của xóm. Nếu không có ông Hữu thì không có phong trào xóm 8 như hôm nay”.