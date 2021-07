Nam Định: Khởi tố, bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước

Đỗ Nam Trung, 42 tuổi, đã bị khởi tố, bắt giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 7-7, nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết ngày 6-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam, khám xét nơi ở của Đỗ Nam Trung (SN 1979 có hộ khẩu tại đội 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; ngụ số 6, ngách 4, ngõ Thịnh Hào 2, đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội ).

Đỗ Nam Trung bị bắt về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 30-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với bị can Đỗ Nam Trung.