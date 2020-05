Nam Định: Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác

Ngày 17/5/2020, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020).

Đến dự và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan, địa phương trong tỉnh Nam Định,…

Đặt tại vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Nam Định, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 3,9m, trọng lượng hơn 5,5 tấn, bệ tượng vững chãi cao 3,6m. Người mặc bộ quần áo ka ki quen thuộc với tư thế thẳng lưng, ánh mắt sáng, bàn tay chỉ khảng khái, dứt khoát thể hiện rõ nét thần thái, ung dung, phong cách giản dị, thân thuộc, gần gũi như tình cảm lúc sinh thời Người dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng từ ngày 27/12/2019, mẫu tượng tương tự thiết kế của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Kinh phí xây dựng hơn 5 tỷ đồng từ nguồn tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định, sự ủng hộ của các tướng lĩnh, sĩ quan là người con quê hương Nam Định đang công tác trong lực lượng Công an, sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh,…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung khẳng định: Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Công an tỉnh Nam Định là thiết chế văn hóa đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đồng chí tin tưởng lực lượng Công an Nam Định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, lập nhiều chiến công hơn nữa, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực xây dựng Nam Định giàu đẹp, văn minh.

Sau Lễ khánh thành, các đại biểu Bộ Công an, tỉnh Nam Định đã thực hiện các nghi lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, sự tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh.