Nam Định: Huyện Xuân Trường chốɴɢ dịch hiệu quả để phát triển kinh tế

Ngay từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở nước ta, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch (PCD) trên địa bàn. Các biện pháp PCD được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Đồng bộ triển khai nhiều giải pháp

Hơn một tháng nay, cứ từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút và 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hằng ngày, hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường lại có bản tin về tình hình và các biện pháp PCD Covid-19, tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan, chấp hành nghiêm các quy định PCD. Là địa phương có hơn 30% đồng bào theo đạo Công giáo nên các linh mục, chức sắc tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác PCD. Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền, hướng dẫn PCD cho các linh mục, chức sắc, từ đó các linh mục nhắc nhở bà con giáo dân chấp hành nghiêm quy định PCD, các buổi lễ tập trung đông người được thay thế bằng những buổi lễ cầu nguyện trực tuyến. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định PCD. Đặc biệt, huyện Xuân Trường rất chú trọng công tác PCD tại các doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức hướng dẫn, đồng thời tích cực kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCD tại các doanh nghiệp trên địa bàn…

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Vỵ, Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết: “Ngay từ khi xuất hiện dịch Covid-19, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo PCD Covid-19 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng công tác PCD trên địa bàn huyện. Huyện cũng đã thành lập 312 tổ Covid-19 cộng đồng tại 312 xóm và tổ dân phố; thành lập các chốt kiểm dịch tại tất cả các bến đò ngang sông, các chợ trên địa bàn huyện. Từ ngày 27-4 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tăng cường kiểm tra, xử lý 24 trường hợp vi phạm PCD với tổng số tiền phạt 42 triệu đồng… Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa có ca mắc Covid-19, có 13 trường hợp F1 đã hết thời gian cách ly”.

Doanh nghiệp yên tâm sản xuất

Hiện nay trên địa bàn huyện Xuân Trường có 18 doanh nghiệp có từ 300 lao động trở lên và hàng chục doanh nghiệp có số lao động ít hơn. Ông Đỗ Văn Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Xuân Trường cho biết: “Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở nước ta, Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện đã triệu tập đại diện các doanh nghiệp để thông tin về tình hình dịch bệnh và phổ biến các quy định về PCD. Đại diện các doanh nghiệp đồng thuận cao và quyết tâm đồng hành cùng chính quyền PCD hiệu quả vì hiểu rằng, PCD tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra, 100% doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm các quy định PCD”.

Có mặt tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng khu vực Xuân Trường, chúng tôi cảm nhận rõ sự quyết liệt của công ty trong công tác PCD. Tất cả các trường hợp đến công ty liên hệ công tác đều phải khai báo y tế và tiến hành đo thân nhiệt, phương tiện ra vào được tiến hành khử khuẩn. Để hạn chế tập trung đông người, công ty tổ chức ra vào, bố trí giờ ăn ca của công nhân thành nhiều khung giờ khác nhau, 100% công nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”. Ngoài tiêu chuẩn ăn theo chế độ, giai đoạn này, người lao động của công ty còn được bổ sung thêm sữa, vitamin C và một số loại thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng… Ông Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần May Sông Hồng khu vực Xuân Trường cho biết: “Công ty hiện có 2.100 cán bộ, công nhân. Ngay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, các tổ phòng, chống Covid-19; xây dựng các quy định PCD phù hợp với tình hình, tăng cường chế độ dinh dưỡng cho công nhân. Bên cạnh đó, công ty đã chủ động chuẩn bị khu cách ly tập trung tạm thời ngay trong khu vực sản xuất để chủ động PCD. Chúng tôi khuyến khích làm việc với các đối tác và khách hàng bằng hình thức trực tuyến. Nhờ làm tốt công tác PCD nên đến thời điểm này, công ty bảo đảm các đơn hàng, duy trì hoạt động sản xuất đến hết năm 2021”. Chị Mai Thị Hương, Tổ trưởng Tổ sản xuất số 1 cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng nếu để dịch Covid-19 bùng phát trong công ty sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, công việc, thu nhập của người lao động, vì vậy phải tuyệt đối không chủ quan, phải chấp hành tốt các quy định PCD”.

Bên cạnh việc tập trung PCD, duy trì, phát triển sản xuất, huyện Xuân Trường còn triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. “Đến nay, chúng tôi đã chi trả gần 30 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không xảy ra trường hợp thắc mắc, khiếu kiện”, ông Trần Văn Vỵ cho biết thêm.

