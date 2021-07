Nam Định, Hưng Yên đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đối với thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh sẽ tập hợp danh sách báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để dự thi đợt hai theo kế hoạch.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi là vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại Nam Định

Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 đã về kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Nam Định.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại hai điểm thi: Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định), Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc) và địa điểm in sao đề thi tại Hội đồng thi tỉnh Nam Định.

Làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tỉnh Nam Định sau khi đi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá tỉnh đã chủ động, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Tại các điểm thi, cơ sở vật chất, phòng thi, kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi được triển khai bài bản, cụ thể trong mọi tình huống thiên tai, dịch bệnh, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi.

Tỉnh Nam Định đã có phương án in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi theo quy định, an toàn…

Để đề phòng những vấn đề phát sinh có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Nam Định cần đặc biệt chú trọng đến công tác an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, nhất là trong khâu bảo quản đề thi, bài thi.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tỉnh tính toán phương án dự phòng về điểm thi và đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi để sẵn sàng bổ sung, thay thế những trường hợp đang làm nhiệm vụ nhưng vì lý do sức khỏe, dịch, bệnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các Hội đồng thi phải xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng đối với từng buổi thi, ngày thi và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, thành viên để mọi việc trong suốt quá trình thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Cán bộ tham gia làm công tác thi phải nghiên cứu, nắm chắc các quy định, quy chế thi để thực hiện và phổ biến, nhắc nhở thí sinh trước khi bắt đầu vào mỗi môn thi, tránh những sơ suất đáng tiếc làm ảnh hưởng đến kỳ thi và kết quả thi…

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định Cao Xuân Hùng cho biết Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tỉnh có hơn 20.960 thí sinh đăng ký dự thi, tăng trên 2.260 thí sinh so với năm 2020; trong đó, 18.950 thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước hệ Trung học Phổ thông (năm 2020 có 16.528); 2.012 thí sinh đang học lớp 12 và chưa tốt nghiệp các năm trước hệ giáo dục thường xuyên; 567 thí sinh tự do đã tốt nghiệp các năm trước (năm 2020 có 439).

Tỉnh bố trí 35 điểm thi với 907 phòng thi. Tổng số cán bộ coi thi, giám sát thi hơn 2340 người.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tại các điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi sẽ có tủ riêng biệt, có lực lượng an ninh trực, giám sát bằng hệ thống camera 24/24 giờ.





Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng để sử dụng trong tình huống có thí sinh xuất hiện dấu hiệu ho, sốt hoặc bất thường về sức khỏe.

Tất cả các phòng thi, kể cả phòng thi chính và phòng thi dự phòng đều được phun khử khuẩn trước khi thi để phòng dịch.

Ngoài 35 điểm thi chính tại các địa phương, mỗi huyện, thành phố bố trí ít nhất hai điểm thi dự phòng là Trường Trung học Phổ thông hoặc Trường Trung học Cơ sở không cùng địa bàn xã, phường với Trường Trung học Phổ thông được đặt làm điểm thi để sẵn sàng tiếp nhận thí sinh của điểm thi lân cận trong tình huống bất thường (ví dụ như điểm thi lân cận nằm trong khu vực phong tỏa do dịch bệnh hay thiên tai…).

Đối với thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 nếu có, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ tập hợp danh sách báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để dự thi đợt hai theo kế hoạch.

Hưng Yên đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19

Ngày 1/7, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi này.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, tỉnh Hưng Yên thành lập một Hội đồng thi, 31 điểm thi với 622 phòng thi.

Toàn tỉnh có 14.269 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 4.229 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, 9.512 thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh, 528 thí sinh chỉ thi đại học.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thí sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế không tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8/7/2021 và sẽ tham dự đợt thi thứ 2.

Lịch thi cụ thể đợt 2 sẽ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, cho biết công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi, bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh được hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tỉnh, yêu cầu các ngành, địa phương cần đặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 lên hàng đầu để bảo đảm an toàn cho thí sinh và những người làm nhiệm vụ thi; các đơn vị tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch để mỗi thí sinh và người nhà thí sinh thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế. Các nhà trường cần có khuyến cáo, yêu cầu thí sinh không đến những chỗ tập trung đông người, tránh các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho bản thân đồng thời là bảo vệ cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông phù hợp với thực tế địa phương; chủ động xây dựng các phương án kịp thời ứng phó với tình huống dịch bệnh bất thường có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi. Tất cả các khâu trong kỳ thi bảo đảm chặt chẽ gắn với biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng và đúng quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã chỉ đạo tất cả các điểm thi thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực thi, phòng thi trước ngày thi 2-3 ngày.

Các phòng thi đảm bảo thông thoáng, ưu tiên sử dụng quạt; thực hiện lau bề mặt bàn, ghế, tay nắm cửa phòng thi, lan can cầu thang bằng nước khử khuẩn sau mỗi buổi thi.

Các điểm thi bố trí đủ nước rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi trước khi vào khu vực thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn phòng, chống dịch tại các điểm thi dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong trường hợp cần thiết.

Sở yêu cầu tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả những người tham gia công tác coi thi trước khi làm nhiệm vụ; tất cả thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch./.