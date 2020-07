Nam Định Học sinh giỏi 10 năm bỗng chốc ‘trở thành’ đứa trẻ 2 tuổi

Chỉ trong một thời gian ngắn, tai ương bất ngờ đã khiến em Trần Thu Loan, một học sinh giỏi suốt 10 năm liền chỉ còn nhận thức của đứa trẻ 2 tuổi.

Hy vọng vụt tắt của đôi vợ chồng nghèo

Nhìn con gái nằm trên giường bệnh đang trong trạng thái sống thực vật, chị Trần Thị Ly (37 tuổi, xóm 7, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) rớt nước mắt. Chị không thể ngờ rằng, cuộc sống yên bình của gia đình mình bỗng chốc tan biến, rơi vào tình cảnh hết sức đau đớn.

Gia đình chị Ly vốn chỉ làm nghề nông. Gánh nặng mưu sinh vất vả nhưng vợ chồng chị tìm được niềm vui nơi con cái. Con gái chị, em Trần Thu Loan năm nay 16 tuổi, học tại Trường THPT Giao Thuỷ A (Nam Định) là niềm tự hào của cả nhà. Suốt từ lớp 1 đến lớp 10, em đều đạt học sinh giỏi.

Đi đến đâu, anh chị cũng mát mặt vì lúc nào cũng nhận được lời khen con. Thế nên, sự cực nhọc nơi ruộng đồng chẳng làm sờn lòng vợ chồng chị Ly mỗi khi nghĩ đến việc con gái sau này sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng nào đó.

Nhưng bất hạnh lại ập đến với gia đinh nhỏ đó, khi vào ngày 14/3/2020, Loan đột nhiên lên cơn sốt cao, kéo dài suốt 3 ngày.

Đến bệnh viện huyện không đỡ, vợ chồng chị Ly đưa con tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Mọi thứ trở nên trầm trọng hơn khi phải đưa em đến bệnh viện Bạch Mai bằng xe cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. .

Các bác sĩ tiến hành mọi xét nghiệm mới phát hiện ra Loan bị nhiễm trùng máu ăn sùi van tim, đọng 1 miếng trong van tim trôi lên não gây đột quỵ. Thời điểm được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của em đã như “ngàn cân treo sợi tóc”. Bác sĩ nói không thể can thiệp được nữa vì đã để qua “thời gian vàng” rồi mới tới, em đã tắc động mạch chủ, nếu cứu được tính mạng chỉ có thể sống thực vật

Nhìn tính mạng con bị đe doạ, vợ chồng chị Ly đau đớn đến ngất đi. Bao hy vọng của gia đình giờ đây đổ xuống sông xuống bể vì căn bệnh hiểm nghèo.





Mẹ đau lòng chỉ mong giữ được mạng sống của con

Tạm thoát khỏi cơn nguy kịch, tính mạng Loan giờ đây vẫn luôn bị đe doạ thường trực. Em đã bị liệt nửa người, chết não, nhận thức giờ chỉ như đứa trẻ 2 tuổi gần như quên hết mọi thứ.

“Con đang là đứa trẻ học giỏi ngoan ngoãn mà thành ra như này, tôi đau lòng lắm, chữ nghĩa quên hết, bạn bè không nhớ, bố gọi thành mẹ, bác sĩ cũng gọi thành mẹ. Con viết chữ rất đẹp mà giờ không viết nổi chữ được nữa. Có nhiều lúc tôi ngỡ như không cứu nổi, mất con mãi mãi”, chị Ly nghẹn ngào.

Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần nhìn thấy con hé mở đôi mắt nhìn mình, chị cũng cảm thấy được mãn nguyện phần nào. Từng khoảnh khắc con tồn tại dù rơi vào cảnh chết não cũng đủ thắp lên từng tia hy vọng mong manh trong chị.

Hoàn cảnh đáng thương của em Trần Thu Loan đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Ly, xóm 7, xã Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định. Số điện thoại: 094 3739835





2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ Ủng hộ MS 2020.181 (em Trần Thị Loan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

– Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

– The currency of bank account: 0011002643148

– Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

– Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

– SWIFT code: BFTVVNV X

– Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa

– Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

– Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

– Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

– Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

– Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.