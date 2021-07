Nam Định : Hỗ trợ các hộ dân khu vực bị phong tỏa xóm 19 xã Giao An.

Những hoạt động thiết thực của các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã và đang cùng cấp uỷ, chính quyền, nhân dân trong huyện nỗ lực, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Ngày 12/7/2021 tại xóm 19 xã Giao An đã ghi nhận 01 ca mắc Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, truy vết thần tốc các trường hợp liên quan, xác định F1 đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện đã ra Quyết định phong tỏa khu vực xóm 19 xã Giao An với 49 hộ dân, 155 nhân khẩu và lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho người dân trong khu vực bị phong tỏa tại xóm 19 xã Giao An, Quỹ phòng chống Covid 19 của huyện đã trao tặng 49 triệu đồng và 2.000 khẩu trang y tế, nhằm động viên nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Giao An đã gửi thư kêu gọi tới con em đang sinh sống mọi miền Tổ quốc và người dân địa phương chung tay hỗ trợ khu vực bị phong toả. Tính đến ngày 16/7/2021 xã Giao An đã tiếp nhận 200 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Phát biểu tại điểm hỗ trợ, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Giao An trong việc phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt không để dịch lây lan ra ngoài cộng đồng.

Trong đó, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các ngành chức năng như Công an, Quân sự, Y tế tiếp tục quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp là người địa phương từng đi, đến vùng có dịch hoặc có tiếp xúc với các trường hợp mắc Covid -19. Quản lý các loại phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Đối với những người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn bắt buộc phải khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của huyện tối thiểu 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần; nếu có kết quả âm tính, chuyển về cách ly y tế tại nhà 14 ngày và xét nghiệm tiếp lần 3 vào ngày thứ 20 kể từ ngày cách ly. Phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của Tổ Covid cộng đồng nhằm sớm khống chế dịch bệnh./.

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy